헬릭스미스는 '항-시알릴 Tn 키메라 항원 수용체(ANTI-SIALYL TN CHIMERIC ANTIGEN RECEPTORS)'라는 일본 특허를 취득했다고 17일 공시했다.

회사 측은 "TAG-72 (tumor associated glycoprotein 72) 당단백질상에서 시알릴 Tn 항원 (STn)을 발현하는 암에 대한 입양 세포 요법(adoptive cell therapy)을 위한 항-시알릴 Tn 키메라 항원 수용체, 이를 발현하는 세포 및 이의 조성물에 대한 것"이라며 "TAG-72가 발현되는 대장암, 난소암, 위암, 유방암, 식도암, 방광암, 폐암, 췌장암 등의 고형암에 대한 항암 유전자세포치료제 개발에 활용될 수 있을 것"이라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr