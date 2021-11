▲이인수씨 별세, 이진만(라이크즈완 코리아 대표), 진성(롯데푸드 대표이사)씨 부친상= 신촌 세브란스병원 장례식장 특실1호, 발인 19일, 장지 전주 선영

