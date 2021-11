삼성SDI·서울대, 배터리 장학생 10년간 100명 이상 선발

[아시아경제 최대열 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 759,000 전일대비 1,000 등락률 -0.13% 거래량 149,926 전일가 760,000 2021.11.17 15:17 장중(20분지연) 관련기사 코스피 장중 1%대 하락…개인 홀로 순매수원자재 비싸졌는데…배터리값 낮추는 SK, 왜기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락 close 는 서울대와 함께 배터리 인재양성 과정을 운영키로 17일 협약을 맺었다. 학교와 회사의 영문명 앞글자 등을 따 SSBT(SNU-Samsung SDI Battery Track)라는 이름이 붙은 이번 과정은 내년부터 10년간 운영된다.

배터리 소재와 셀, 시스템 분야 핵심인력을 키워내기 위한 과정으로 총 100명 이상 장학생을 선발키로 했다. 서울대 재료공학부와 화학생물공학부, 전기정보공학부, 기계공학부, 화학부 등이 참여하며 강기석 재료공학부 교수가 양성과정 대표 교수를 맡기로 했다.

석·박사과정에 선발되면 배터리 과목 이수와 함께 연구를 수행하며 삼성에서 지원하는 연수 프로그램·공모전 참여가 가능하다. 학위과정 등록금과 개인 장학금을 받고 졸업 후 삼성SDI에 입사한다. 장혁 삼성SDI 연구소장은 "배터리 산업을 이끌 우수한 인재를 체계적으로 지원하고 양성하는 토대를 갖춰 학계와 산업계가 함께 발전하는 계기로 삼겠다"라고 말했다.

