[아시아경제 황윤주 기자] 도레이첨단소재가 헌혈증 300매를 한국백혈병어린이재단에 전달했다고 17일 밝혔다.

임직원들이 참여한 올해 헌혈은 코로나19로 인해 개별적으로 헌혈한 후, 헌혈증을 기부 받는 '溫(온)택트' 캠페인으로 진행했다.

기부에 참여한 임직원들은 "코로나 장기화로 혈액 수급에 어려움을 겪고 있어 위기 극복을 위해 헌혈에 동참했는데, 어린이들에게 따뜻한 마음을 전할 수 있어 보람을 느낀다"고 소감을 전했다.

도레이첨단소재 관계자는 "매년 임직원들의 적극적인 참여로 나눔의 가치를 실현할 수 있었다"며 "투병중인 어린이들에게 큰 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

도레이첨단소재는 앞으로도 헌혈 동참 등 나눔을 실천하는 다양한 봉사활동을 이어갈 계획이다.

