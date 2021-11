빗썸, 투자자보호위원회·내부통제위원회 신설…"투자자 보호방안 강화"

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 빗썸이 지속 가능한 가상화폐 생태계를 조성하고 경영 투명성 제고를 위해 가상화폐 투자자보호위원회와 내부통제위원회를 신설한다고 17일 밝혔다.

투자자보호위원회는 가상화폐 거래소 운영에 따른 위법 행위를 신속하게 조정하고 투자자 보호와 관련된 사항을 심의 및 의결하는 기구다. 투자자보호위원회는 가상화폐 상장 관련 비위행위, 특정금융정보법 위반 행위 등을 모니터링하고 거래소의 투명성과 지속성을 담보할 수 있도록 준법활동도 관리 및 감독을 받을 예정이다.

금융업계, 학계, 법룔 및 회계, 시민단체 등 외부 인력이 투자자보호위원회의 주축이 된다. 공동위원장엔 추첨을 통해 선임한 한 명과 허백영 빗썸 대표이사가 선출될 예정이다. 빗썸 법무실장과 준법감시인 등도 빗썸 내부절차의 이해를 돕기 위해 위원으로 참여한다.

임직원의 준법의식을 강화하는 자체 의사결정기구 내부통제위원회도 설치된다. 내부통제위원회는 금융회사에 준하는 내부통제 의사결정 시스템 정착을 위해 출범됐다. 빗썸은 위원회를 통해 가상화폐 거래소 운영과 관련된 위법행위를 철저히 방지하고 투자자 보호방안을 지속적으로 강화할 예정이다.

빗썸 관계자는 “투자자보호위원회와 내부통제위원회는 기존 금융권에 버금가는 내부통제 시스템을 갖추기 위한 노력의 일환”이라며 “앞으로도 빗썸은 가상화폐 업계의 투명성과 투자자 보호를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

