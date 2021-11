“수험생 특별 할인” 삼성전자, '갤럭시 아카데미 시즌1' 실시

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자가 오는 18일부터 내년 3월말까지 스마트폰, 태블릿, 노트 PC, 프린터 등 다양한 모바일·IT 제품을 풍성한 혜택과 함께 만날 수 있는 '갤럭시 아카데미' 행사를 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 갤럭시 아카데미는 시즌 1, 2로 구분해 진행된다. 시즌1은 수험생을 응원하고 격려하기 위해 올해 12월31일까지 진행하고, 시즌2는 내년 1월부터 시작된다.

삼성전자는 올해 대학수학능력시험을 마친 수험생들을 중심으로 다양한 혜택을 마련했다. 우선 수험생은 대학생과 대학원생을 위한 삼성전자 공식 할인몰 '갤럭시 캠퍼스 스토어'에 수험표 인증을 통해 내년 2월말까지 특별 가입할 수 있다. 해당 기간에 갤럭시 캠퍼스 스토어에서 '갤럭시 Z플립3', '갤럭시 탭S7 FE', '갤럭시 북 프로' 등을 구매하면 추가 할인 쿠폰을 받을 수 있다.

아울러 2001년 1월1일부터 2004년 2월29일까지 출생한 고객이 올해 새로 출시된 '갤럭시 Z 시리즈', '갤럭시 S21 시리즈', '갤럭시 탭 S7 FE','갤럭시 북 프로', '갤럭시 북 프로 360' 등을 올해 연말까지 구매하면 '갤럭시 버즈 2'와 케이스, 액세서리가 담긴 24만9000원 상당의 패키지를 4만9000원에 구매할 수 있는 할인 혜택이 제공된다.

시즌1에서 제공되는 패키지는 MZ 세대에게 인기 있는 도넛 브랜드 '노티드'와 패션 브랜드 '내셔널 지오그래픽' 등 2종 가운데 선택이 가능하다. 삼성 멤버스 앱과 갤럭시 북 멤버스 앱을 통해 신청할 수 있다.

삼성전자는 갤럭시 아카데미 시즌1 기간에 대상 품목 중 2개 이상을 동시에 구매한 모든 고객을 위해 추가 포인트 적립 또는 매장 현장 할인 혜택도 제공한다.

대상 품목은 갤럭시 스마트폰(자급제), 태블릿, PC, 갤럭시 웨어러블(워치·버즈), 프린터, 모니터 등이며, 삼성전자 공식 홈페이지와 디지털프라자, 백화점, 하이마트, 전자랜드, 이마트, 홈플러스 등에서 참여할 수 있다.

이밖에 삼성전자는 갤럭시 아카데미 시즌1 기간에 마이크로소프트의 최신 운영체제(OS)인 윈도11이 탑재된 '갤럭시 북 시리즈' 모델을 구매하는 고객에게 대성 마이맥 등 다양한 온라인 강의를 수강할 수 있는 삼성 에듀 1년 무료 수강 혜택과 한컴 삼성 오피스 팩 1년 이용권, 삼성 홈 피트니스 베이직 2개월 체험권 등을 제공한다.

갤럭시 아카데미 시즌1에 대한 자세한 내용은 삼성전자 홈페이지에서 확인할 수 있다.

