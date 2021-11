홈앤쇼핑, 형지와 패션 카테고리 협력 강화

에스콰이어 핸드백 등 형지그룹 우수 브랜드 론칭 확대 협의

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 패션그룹형지와 패션 카테고리 확대·강화를 논의했다고 17일 밝혔다.

지난 16일 서울 강서구 홈앤쇼핑 본사에서 김옥찬 홈앤쇼핑 대표, 최병오 형지그룹 회장 등 관계자들이 참석한 가운데 패션 카테고리 확대를 위한 아이템·브랜드 추가 론칭 등 협의가 진행됐다.

이번 협의를 통해 위드 코로나 시대에 합리적인 가격의 패션 상품을 제공해 매출 확대를 노리는 홈앤쇼핑과 코로나19 여파로 어려움을 겪은 형지그룹이 상생할 수 있는 길이 열리게 됐다.

이번 협의는 지난 9월 홈앤쇼핑이 TV홈쇼핑을 통해 판매한 '에스콰이어 핸드백'의 고객 호응으로 성사됐다. 이 상품은 론칭 후 총 4회 방송만에 약 21억원 매출, 고객만족 평점 98점을 기록하고 있다. 홈앤쇼핑은 향후에도 에스콰이어 여성 아이템을 비롯해 형지그룹의 다양한 브랜드를 추가적으로 론칭 한다는 계획이다.

김옥찬 홈앤쇼핑 대표는 "코로나19로 힘든 패션업계가 위드 코로나와 함께 활력을 되찾길 바란다"며 "형지그룹이 홈앤쇼핑과 함께 성장하는 좋은 파트너가 되길 바란다"고 말했다.

