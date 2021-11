CJ온스타일 "쇼호스트 등 업(業) 전문성 살려 청소년 진로교육 멘토 활약"

CJ온스타일 임직원, CJ도너스캠프·아시아교류협회 손잡고 진로교육 봉사활동

홍승완 CJ온스타일 크리에이티브 디렉터와 임직원들 멘토로 나서

김성은 쇼호스트 등 청소년 방송 분야 온라인 교육 지원 프로그램 지원 사격

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일은 CJ도너스캠프·아시아교류협회와 손잡고 청소년 진로교육 멘토로 나섰다고 17일 밝혔다.

CJ온스타일은 임직원들이 CJ도너스캠프 '문화꿈지기'와 아시아교류협회 '드림 온 에어'에서 온라인 멘토로 활약하고 있다고 말했다. 이번 기회를 통해 각 분야 현장 전문가의 경험을 미래 꿈나무들에게 공유하고 있다는 설명이다.

CJ도너스캠프 '문화꿈지기'는 청소년 및 청년에게 성장 단계별 문화 교육 기회를 지원하는 사회 공헌 프로그램이다. 각 분야 전문가들의 성공 경험을 전수하는 '마스터 특강', '전문가 특강' 등을 운영 중이다. 아시아교류협회 '드림 온 에어'는 청소년을 대상으로 교양, 예능 작가·PD, 홈쇼핑·라이브커머스 관계자 등이 경험을 나누는 온라인 진로 교육 프로그램이다.

CJ온스타일 크리에이티브 디렉터로 패션 브랜드 개발에 참여해 온 홍승완 디자이너는 '문화꿈지기' 마스터 멘토 자격으로 지난 15일 랜선 특강을 진행했다. 홍승완 멘토는 청소년·청년 멘티 약 30명에게 패션 브랜드 '로리에트' 개발 과정과 패션 디자이너로서의 성장 스토리를 공유했다. 멘티들의 창작 작품에 대한 피드백도 제공했다. CJ온스타일 MD·PD 등 임직원들이 이끄는 '문화꿈지기' 전문가 멘토 특강 역시 내년 1월까지 순차 진행될 예정이다.

CJ온스타일에서 25년 이상 활약한 김성은 쇼호스트는 지난 13일 방송 분야 온라인 진로교육 프로그램 '드림 온 에어'를 통해 홈쇼핑 및 라이브커머스 분야 멘토로 나섰다. 홈쇼핑 쇼호스트와 라이브커머스 쇼호스트 준비 방법 등을 전수했다. 강연 시간 외 별도 질의응답 세션과 소통 시간도 마련했다. '문화꿈지기'에 이어 또 한번 멘토로 나선 신기철 카메라 감독은 미디어&OTT 제작 시스템, 카메라 영상 촬영 기법 등에 대한 현장 경험을 공유했다.

김성은 쇼호스트는 "오랫동안 갈고 닦은 전문 지식과 특기를 통해 학생들에게 도움을 줄 수 있어 더욱 의미 있는 봉사활동이었다"고 말했다. 이호범 CJ온스타일 대외협력담당 사업부장은 "라이브커머스, 패션 분야를 선도하고 있는 CJ온스타일은 임직원의 전문성을 활용할 수 있는 청소년 교육 프로그램에 적극 참가해 미래 인재 육성이라는 기업의 사회적 책임을 실천해 나갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr