[클릭 e종목]"대한제강, 호실적 행진에도 주가는 과도한 저평가"

[아시아경제 박지환 기자] 키움증권은 17일 대한제강 대한제강 084010 | 코스피 증권정보 현재가 16,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,550 2021.11.17 07:52 장시작전(20분지연) 관련기사 대한제강의 저력 'OP 1000억 기업 지분 70% 인수'…이제 목표주가는 3만원 [e공시 눈에 띄네] 코스피-2일국산보다 비싸진 중국산 철근…철근 재고 15만t까지 하락 close 에 대해 호실적 지속에도 불구하고 주가는 과도한 저평가 국면에 있다고 평가했다.

이종형 키움증권 연구원은 "3분기 영업이익은 661억원으로 자회사 YK스틸의 2압연 가동중단(10일)이라는 악조건에도 국내 철근업황 호조에 힙입어 역대급 실적행진을 이어갔다"고 말했다. 4분기 철근업황은 숨고르기를 보이고 있지만 과거와 차별화된 수익성은 내년에도 지속될 것이란 전망이 나온다.

4분기 국내 철근업황은 3분기까지의 가파른 가격상승에 따른 피로감과 부동산 리스크 부각에 따른 중국 철강가격 하락 부담으로 건전한 조정을 보이고 있다는 분석이다. 이종형 연구원은 "계절적 비수기인 1분기까지는 숨고르기가 이어지겠지만 국내 아파트 분양호황에 따른 철근수요 호조, 5월 중국 철강 증치세 환급폐지에 따른 중국산 철근의 경쟁력 약화로 4분기 이후에도 2021년 이전보다는 차별화된 수익성이 구조적으로 정착될 전망"이라고 밝혔다.

올해 연결 영업이익과 지배주주 순이익은 각각 2000억원, 1500억원 내외가 예상되며 내년에도 올해와 유사한 수준의 실적이 전망된다. 이 연구원은 "과거에 상상하기 어려웠던 역대급 실적레벨에도 불구하고 현재 대한제강의 시가총액은 4000억원 수준에 불과해 주가수익비율(PER)은 3배가 안되는 과도한 저평가 국면"이라고 말했다.

그는 "최근 중국 철강가격 약세와 실적 피크아웃 우려가 주가를 누르고 있는 상황이지만 중국 철강가격 반등 시점을 전후해 주가도 빠르게 상승 탄력을 회복할 수 있을 것으로 판단한다"고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr