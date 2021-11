CU, 편의점표 웹예능 데프콘의 ‘쓔퍼맨 시즌2’ 공개

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 편의점표 웹예능인 ‘쓔퍼맨 시즌2‘를 공식 유튜브 채널인 씨유튜브에서 공개한다고 17일 밝혔다.

쓔퍼맨은 우주최초 찾아가는 편의점 콘셉트로 가수이자 예능인인 데프콘이 슈퍼맨 복장을 하고 길거리에서 만난 시민들에게 CU의 인기 상품들을 맞춤 판매하며 생기는 에피소드를 소개하는 예능 콘텐츠다. 지난 6월 첫 방영된 쓔퍼맨은 1화가 공개된 지 사흘 만에 조회수 3만회를 기록했고, 주요 사회관계망서비스(SNS) 채널에서의 총 조회수는 250만 회에 달한다.

쓔퍼맨 시즌1이 서울 시내에서 우연히 만난 사람들과의 에피소드였다면 시즌2에서는 애환, 상생, 고향 등 회차별로 키워드를 선정해 데프콘이 다양한 사람들을 직접 찾아가며 이야기를 나눌 예정이다. 이번에 공개되는 에피소드 4화는 을지로를 배경으로 진행된다. 직장인과 자영업자가 많은 지역인만큼 데프콘은 지친 직장인들에게는 커피와 에너지드링크를, 식사 시간을 놓친 소상공인들에게는 든든한 한끼를 추천한다.

쓔퍼맨 시즌2는 17일 첫 방영을 시작해 2주 간격으로 씨유튜브에 업로드 된다. 지난 10일 유튜브를 비롯한 페이스북, 인스타그램에 공개된 30초짜리 쓔퍼맨 시즌2 티저영상은 업로드 일주일 만에 누적조회수 8만 회를 넘어섰고 좋아요와 댓글에 참여한 구독자 역시 약 1만 명에 이른다.

BGF리테일 관계자는 “씨유튜브는 웹예능 뿐만 아니라 신상품을 소개하는 신상뉴스, 상품 제조 과정을 보여주는 씨유타임즈 등 다양한 콘텐츠를 통해 구독자의 사랑을 받고 있다”며 “앞으로도 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 취향을 겨냥한 다양하고 개성 있는 콘텐츠를 지속적으로 선보일 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

