"100시간 동안만 예약 열린다" 롯데호텔, 국내외 26개점 '프리미엄 딜' 출시

22일 오전 10시부터 26일 오후 2시까지 5일간

미국·러시아·베트남 등 해외 체인 호텔까지 총출동

국내외 전 체인 이용 가능한 롯데호텔 골드 패스 당첨 기회도

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔은 국내외 체인호텔이 참여하는 글로벌 프로모션 '프리미엄 딜'을 진행한다고 17일 밝혔다.

해당 프로모션은 오는 22일 오전 10시부터 26일 오후 2시까지 5일, 100시간 동안 진행된다. 시그니엘·롯데호텔·L7호텔·롯데시티호텔 등 국내 전체 브랜드 호텔과 미국(시애틀·괌), 러시아(모스크바·상트페테르부르크·블라디보스토크), 베트남(호치민·하노이), 미얀마(양곤), 일본(아라이) 등 해외 지역까지 총 26개 체인호텔이 참여한다.

투숙 기간은 오는 22일부터 내년 6월30일까지다. 체크인 하루 전 저녁 6시까지는 취소 수수료가 없다.

롯데호텔 리워즈 회원 전용 프로모션으로 ▲룸 온리(Room Only)형과 ▲조식형(조식·라운지) 2가지 중 선택 가능하다. 공통 특전으로 롯데호텔 멤버십 포인트를 최대 3000포인트(30달러 상당)까지 추가 적립할 수 있고, 시그니엘과 롯데호텔에서는 웰컴 커티시(환영 선물)도 제공된다.

일년에 한 번 진행하는 한정 상품으로 가격은 당일 최초 공개된다. 롯데호텔 공식 홈페이지를 통해 리워즈 회원에 가입한 후 예약할 수 있다. 이번 프로모션을 통해 내년 2월까지 투숙한 고객 중 총 100명에게 롯데호텔의 특화형 회원제 유료 멤버십 ▲트레비클럽 통합형(60만원) 가입 ▲1인 뷔페 식사권 2매 등 경품을 선물한다. 1등(1명)에게는 1년 동안 최대 12회까지 국내외 전 롯데호텔을 자유롭게 이용할 수 있는 ▲롯데호텔 골드 패스 카드(순금 10돈)가 증정된다. 당첨자는 내년 3월 중 개별적으로 연락한다. 자세한 내용은 롯데호텔 공식 홈페이지를 참고하면 된다.

