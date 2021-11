바이든·시진핑, 대만·무역 갈등·인권 논의 3시간 설전 벌여(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 미·중 정상이 16일 조 바이든 미국 대통령 취임 이후 처음으로 양국관계, 대만, 무역, 인권 등의 문제를 놓고 세 시간 넘게 논의했다.

바이든 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 양국이 소통해야 한다는 데 뜻을 모았지만 대만 문제, 무역 갈등 등 핵심 현안에 대해서는 팽팽하게 맞섰다.

외교·군사적 갈등이 심화된 대만 문제와 관련해서는 '현상 유지'와 '레드라인 침범 시 단호한 조치'라는 입장을 보였다.

무역 갈등과 관련해서는 국제 규칙을 따라야 한다는 바이든 대통령과 중국 기업 때리기를 중단해야 한다는 시 주석의 주장이 대립했다.

다만 두 정상은 소통 채널을 유지하고, 전략적 위험을 관리할 수 있는 대화를 이어나가야 한다는 데는 뜻을 모았다.

이번 정상회담에서 가장 많은 시간이 소요된 의제는 '대만 문제'였다.

백악관과 중국 신화통신 등에 따르면 바이든 대통령은 "미국은 '하나의 중국' 정책을 장기적으로 일관되게 시행해왔고, 대만독립을 지지하지 않는다"고 하면서도 대만해협의 평화와 안정을 훼손하는 일방적 행동을 강력히 반대한다고 밝혔다.

이에 시 주석은 "만약 대만 독립·분열 세력이 도발하고 심지어 레드라인을 돌파하면 우리는 부득불 단호한 조치를 취할 것"이라고 강경한 입장을 보였다. 그는 대만의 독립 시도를 '매우 위험한 불장난'이라고 하면서 대만 독립 세력의 도발에 단호히 대처하겠다고 했다.

다른 쟁점 중 하나인 '무역 갈등'에 대해서 두 정상은 세계에 책임이 있다는 점에서는 공감대를 형성했다. 다만 해결 방식에서는 이견을 보였다.

바이든 대통령은 "모든 나라가 규칙에 의해서 통치돼야 한다"면서 중국이 국제 규칙에 맞게 기업 운영과 국제 무역에 나서야 한다고 꼬집었다.

시 주석은 "중·미 경제무역의 본질은 상호 공영"이라며 "기업가는 비즈니스 이야기만 해야 한다"며 무역 문제의 정치화에 분명한 입장을 밝혔다. 시 주석의 발언은 미 당국의 화웨이 등 국가 안보를 이유로 한 중국 기업 제재를 겨냥한 것으로 풀이된다.

인권 문제와 관련해서도 두 정상은 대치했다.

바이든 대통령은 신장, 티베트, 홍콩에서 중국의 관행을 지적하면서 인권에 대한 우려를 표했다.

시 주석은 "문명은 다양하고, 민주주의 역시 다양하다"며 "민주주의는 하나의 맞춤형 제품이 아니다. 전 세계가 모두 똑같은 모델과 규격이 아니다"라고 강조했다.

이어 "중국은 상호 존중의 기초 위에서 인권 문제에 대해 대화하기를 원하지만 인권 문제를 빌미로 다른 나라의 내정에 간섭하는 것을 찬성하지 않는다"며 "민주주의를 이루는 형식이 다르다고 배척하는 것 자체가 비민주적행위"라고 맞섰다.

