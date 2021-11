GS에너지, 국내 최대 규모 친환경 블루 암모니아 확보 성공

UAE 대규모 블루 암모니아 프로젝트 공동사업자 선정

연간 100만t 프로젝트…생산량 중 20만t 확보 통해 국내 도입

[아시아경제 황윤주 기자] GS에너지가UAE에서 개발하는 대규모청정 블루암모니아 생산플랜트 사업 참여에 성공하며, 국내 최대 규모인 연간 20만t의 블루 암모니아를 확보하게 됐다.

GS그룹의 에너지전문사업 지주회사인 GS에너지는 아부다비국영석유회사(ADNOC)의 블루 암모니아 개발사업 지분 10%를 확보하며 공동사업자로 선정됐다고 16일 밝혔다.

이번 프로젝트는 UAE 아부다비에 대규모의 블루 암모니아 생산플랜트를 개발하는 사업으로서, 탄소 포집에서부터 암모니아 생산까지 모든 공정을 처리하게 된다. 2025년 상업가동을 목표로 하고 있으며 연간 100만t을 생산한다. ADNOC이 지분 80%를 보유하고 나머지는 GS에너지와 일본 미쓰이(Mitsui)가 각각 10%씩 보유하며 공동 운영하게 된다.

GS에너지는 이번 프로젝트에 참여하며 연간 20만t의 생산량을 확보했으며, 해당 암모니아에 대한 처분권도 부여받아 국내에 도입할 예정이다. 도입한 블루 암모니아는 GS그룹계열 발전소에 혼소해 사용하거나, 암모니아 크래킹(cracking) 공정으로 수소를 확보하여 수소자동차 연료로 활용하는 등의 방안을 가지고 있다. 20만t의 암모니아는 전량 크래킹한다고 가정할 경우, 수소 3만t을 얻을 수 있다. 수소 3만t은 수소 승용차인 현대자동차 넥쏘 7만5000대가 동시에 지구 한 바퀴(약 4만km)를 돌 수 있는 양이다.

허용수 GS에너지 사장은 "중동의 친환경 블루암모니아 개발사업에 직접 참여하여 국내에 도입할 수 있게 된 것은 국제 사회와 우리나라가 추진 중인 탄소중립을 이행하는 과정에서 의미있는 이정표가 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 글로벌 사업기회 발굴을 통해 대한민국 에너지산업의 발전에 기여할 수 있도록 노력해 나갈 것"이라고 말했다.

한편, GS에너지는 미래 기업가치의 핵심인 ESG 실천을 위해 ▲그린발전 포트폴리오 확장 ▲스마트 전력솔루션 시장 선도 ▲순환자원 생태계 구축 ▲청정 수소 경제 인프라 재편 선도라는 ESG 4대 경영전략을 수립하고 이를 실천하기 위해 다양한 사업기회를 검토 중이다. 이번 대규모 블루 암모니아 개발사업 참여도 ESG 경영전략 추진의 일환이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr