함평군, 소중한 사람 술 대신 ‘절주’ 캠페인 추진

사회적 거리두기 완화에 따른 연말 술자리 급증 대비

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군은 음주 폐해 예방의 달(11월)을 맞아 이달 말까지 절주 문화 확산을 위한 ‘음주 폐해 예방 캠페인’을 실시한다.

16일 함평군에 따르면 이번 캠페인은 연말연시 급증하는 음주 사고에 선제적으로 대응하며, 음주 폐해 예방 및 절주의 중요성을 알리고자 마련됐다.

군 보건소는 군민을 대상으로 절주 실천 수칙 등 음주 폐해 예방을 위한 올바른 정보를 제공하기 위해 퀴즈, 가두 캠페인 등 다양한 이벤트를 준비했다.

참여 희망자는 ‘함평군보건소’ 카카오 채널을 추가해 ‘절주, 그것이 알고싶다’ 이벤트에 참여하면 된다. 정답자 중 100명을 추첨해 함평사랑상품권, 절주 캐릭터 인형 등 다양한 상품이 제공될 예정이다.

또 ‘뒤집자, 술잔’ 슬로건을 내걸고 가두 캠페인을 실시, 절주 실천수칙 홍보에 나선다. 여기에 편의점, 마트 등 주류 판매업소를 대상으로 청소년 불법 주류판매 및 음주 조장 유해환경 모니터링도 함께할 방침이다.

이상익 군수는 “음주 폐해 예방을 위해 절주 등 건전한 음주문화 정착이 무엇보다 중요하다”며 “위드코로나(단계적 일상회복) 전환으로 연말 모임이 증가할 것으로 예상되는 만큼 ‘술과 거리두기’를 실천해 주실 것”을 당부했다.

