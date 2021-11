산청군, 지리산 기운 물씬 두류 생태탐방로 개설

시천면 중산마을서 1.2km, 천왕봉 조망

중산계곡 거대한 돌무더기 ‘신선너들’도 감상

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 지리산 천왕봉을 조망하며 중산 계곡의 청량한 기운을 한껏 즐길 수 있는 ‘두류 생태탐방로’가 완성됐다.

경남 산청군은 시천면 중산리 중산마을 입구에서 시작해 중산 계곡을 따라 1.2㎞ 구간에 ‘두류 생태탐방로’를 개설했다고 16일 밝혔다.

군은 두류 생태탐방로 조성사업에 12억원의 예산을 들여 지난 2020년 10월 착공, 2021년 7월 준공했다.

현재는 군에서 공사한 구간만 먼저 준공해 탐방할 수 있도록 개방했다. 향후 지리산국립공원에서도 1.2㎞ 길이의 생태탐방로를 설치해 지리산에 좀 더 쉽게 접근할 수 있도록 할 계획이다.

두류 생태탐방로는 지리산의 이명(異名)이 두류산이라는 점에 착안해 이름 붙였다. 맑은 공기, 싱그러운 숲과 더불어 중산리 계곡을 바로 옆에 두고 감상하며 걸어볼 수 있다.

특히 지리산 등산이 아니더라도 천왕봉을 가장 지척에서 느낄 수 있는 길이다.

산청군에는 현재 삼장면 소재 대원사를 중심으로 ‘대원사 계곡 길’ 생태탐방로가 설치돼 많은 탐방객이 찾고 있다.

군 관계자는 “겨울을 향해 가는 지리산과 천왕봉의 기운을 머금은 중산 계곡을 만날 수 있는 두류 생태탐방로가 대원사계곡 길에 이어 새로운 지역 명소가 되길 기대한다”며 “자연이 만들어내는 아름다움을 4계절 감상하실 수 있도록 관리에 심혈을 기울이겠다”고 말했다.

