정의당 "與·이재명, '대장동 특검 전면 수용' 결단해야"

[아시아경제 오주연 기자] 정의당이 더불어민주당과 이재명 대선후보를 향해 "국민의힘도 특검을 받겠다고 당론으로 밝힌 만큼 민주당과 이재명 후보의 신속한 '특검 전면 수용' 결단을 촉구한다"고 16일 밝혔다.

이날 이동영 정의당 수석대변인은 국회 소통관에서 브리핑을 통해 "지금 대다수 시민들은 '검찰 수사 결과를 기다리는 것이 아니라 이재명 후보의 '특검 수용' 결단을 기다리고 있다는 것을 분명히 알아두기 바란다"며 이같이 말했다.

이 수석대변인은 "전일 이 후보는 '이재명이든 윤석열이든 하나은행이든 국민의힘 공직자든 누구든 가릴 것 없이 엄정하게 있는 그대로 수사해야 한다'해놓고, '일단 검찰에 기회를 주고 충실히 수사하도록 기다려보되, 그걸 영원히 기다릴 수는 없는 것이다'라고 했다"고 지적했다.

이 수석대변인은 "본인 스스로 검찰 수사가 매우 미진하다는 생각을 떨쳐버리기 어렵다고 말해놓고서 검찰 수사를 좀 더 기다려보자는 것은 앞뒤가 맞지도 않을뿐더러 여전히 특검에 조건을 달면서 시간을 끌겠다는 것으로 밖에 볼 수 없다"고 꼬집었다.

그러면서 "정의당과 심상정 대통령 후보는 이재명 후보의 '배임 의혹'과 윤석열 후보의 부산저축은행 대출 비리사건 '봐주기 수사' 의혹, 정관계·법조카르텔의 50억 클럽 뇌물 의혹 등에 대해 대선 전에 특검을 통해 실체를 규명해야 한다고 이미 밝힌 바 있다"고 되짚으며 "'대장동 특검'에 대한 양당의 신속한 결단과 합의를 촉구한다"고 강조했다.

그는 "이재명, 윤석열 두 후보가 사법적 판단의 검증대를 통과하지 못한 채 대선이 치러진다면 시민들의 선택권을 심각하게 훼손할 뿐만 아니라, 누가 더 나쁜지를 놓고 싸우는 퇴행적 정쟁으로 시민들의 삶을 책임질 수 없다"고 비판했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr