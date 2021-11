준장 76명에게 장군의 상징 '삼정검' 수여한 文대통령

청와대 삼정검 수여식…국군통수권자가 삼정검 수여하는 전통 이어져

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은16일 오후 청와대 영빈관에서 준장으로 진급한 76명에게 장군의 상징인 '삼정검'을 수여했다. 삼정검 수여식은 해마다 1월에 열렸으나 코로나19 관계로 뒤늦게 행사가 마련됐다.

이번에 삼정검을 받은 준장은 육군 50명, 해군 11명, 공군 12명, 해병 3명이다. 청와대는 "대통령이 군 통수권자로서 장성 진급자들에게 삼정검을 수여함으로써 국가와 국민을 위해 헌신한다는 각오와 의지를 다지기 위한 것"이라고 설명했다.

삼정검은 조선시대 왕이 신하에게 하사하던 사인검의 형태로 돼 있다. 인년(寅年), 인월(寅月), 인일(寅日), 인시(寅時) 등 호랑이를 상징하는 12가지의 인(寅) 자 네 글자가 겹쳐지는 시간에 쇳물을 부어 검을 벼른 후 하사했다.

이번 수여식은 안중근 장군의 유묵인 ‘見利思義 見危受命(견리사의 견위수명)’이라는 부제 아래 거행됐다. 이는 ‘눈앞의 이익을 보면 정당한 것인지를 생각하고, 나라의 위태로움을 보면 목숨을 바친다’라는 뜻을 담고 있다.

문 대통령은 "군 통수권자로서 진급자들에게 삼정검을 직접 수여하는 이유는 국가와 국민에게 충성을 서약하는 의미 있는 행사가 군의 자랑스러운 전통으로 자리매김하기를 바라기 때문"이라고 설명했다.

문 대통령은 준장들에게 "강한 국방력의 나라 대한민국 장군이자 한반도 평화의 첨병이 되어 주길 바란다"고 당부했다.

아울러 문 대통령은 "장병들이 다른 고민 없이 오직 본연의 임무와 전투 준비에만 전념할 수 있도록 차별과 배제가 없는 포용의 리더십을 발휘해 달라"고 말했다.

이날 삼정검을 받은 백신수송지원본부 총괄부장 육군 하헌철 준장은 "백신을 호송해서 전국 1만2000여 개의 병원에 다니다 보면, 국가와 국민을 위해 헌신하는 것이 바로 ‘군인의 길’이라는 것을 느낄 수 있었다"고 말했다.

해군 기초군사교육단장 박태규 준장은 "홍범도 장군 유해를 모셔오기 위해 정부 실무 준비팀으로 카자흐스탄 출장을 다녀왔던 경험이 있는데, 올해 광복절 날 고국으로 모시게 돼 간절한 바람이 이뤄졌다"고 말했다.

합참 작전3처장 김진오 준장은 "평화를 뒷받침하는 강한 군대의 일원으로서 부족함이 없도록 앞으로 끊임없이 노력하겠다"고 다짐했다.

해병대 교육훈련단장 정종범 준장은 "우리 선배들이 어려운 여건 속에서도 오늘날 강한 국군으로 성장시켰듯이, 우리 후배 장성들도 올바른 국방정책을 구현하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

육군본부 전투준비안전단장 정정숙 육군 준장은 "양성평등 조직문화 속에서 삼정검의 정신인 ‘호국, 통일, 번영’이 구현될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

