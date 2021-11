한국거래소, 파생상품 투자자 위한 교육 책자 발간

향후 상장될 ‘무위험지표금리(RFR) 선물’ 상품 소개 및 활용방안 제시

[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소가 파생상품 투자자를 위한 교육 책자를 발간했다.

16일 거래소는 일반투자자, 금융기관 실무자 등의 파생상품 시장 투자 입문서로 활용 가능한 ‘쓱하고 싹배우는 파생상품 개정판’을 발간했다고 밝혔다.

이번 개정판은 파생상품 투자 시 반드시 알아야 할 기본 개념 뿐만 아니라 최신 제도개선사항 및 시장동향, 상장 상품 등을 쉽게 이해할 수 있도록 구성됐다. 아울러 향후 신규 상장될 ‘무위험지표금리(RFR) 선물’에 대한 상품 소개 및 활용방안도 제시한다.

이 책자는 이달 중 증권사, 금융유관기관 등 시장참가자들에게 우선 배포될 예정이다. 일반투자자도 ‘증권·파생상품연구센터’ 홈페이지에서 전자책(e-Book)으로 다운로드가 가능하다.

거래소 관계자는 “이번 책자 발간을 통해 투자자들의 파생상품에 대한 올바른 인식을 고취하고 투자 저변 확대를 통한 시장 활성화에도 일조할 것으로 기대된다”며 “앞으로도 건전한 투자문화를 정착하기 위해 교육책자를 발간하고 금융교육 등을 실시할 것”이라고 밝혔다.

