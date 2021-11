[아시아경제 황준호 기자] 지오엘리먼트 지오엘리먼트 311320 | 코스닥 증권정보 현재가 34,800 전일대비 8,000 등락률 +29.85% 거래량 572,906 전일가 26,800 2021.11.16 10:34 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 가 16일 장 초반 상한가를 기록했다.

이 회사 주가는 지난 11일 코스닥에 상장하며 시초가가 공모가 1만원의 2배로 형성된 뒤 30%가 더 올라 2만6000원을 찍은 뒤 급락세를 타며 1만5900원에 마감됐다.

이후 지난 12일과 전날에 각각 상한가를 기록했다. 전일 종가는 2만6800원이다. 이날도 장 초반부터 급등세를 보이다가 상한가에 이르렀다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr