핑크퐁 아기상어, NFT 바다로 풍덩~

스마트스터디, 메이커스플레이스와 NFT 사업 본격화

스마트스터디는 '베이비샤크 컬렉션: 넘버원'을 시작으로 대체불가능토큰(NFT) 사업에 뛰어든다고 16일 전했다. 최근 NFT 파트너십을 체결한 메이커스플레이스와 함께 콘텐츠 업계에 새로운 패러다임을 제시할 계획이다.

NFT는 이미지, 음원, 영상 등 디지털 콘텐츠 원본을 한정판으로 소유하도록 지원하는 시스템이다. 스마트스터디의 대표 지식재산권(IP)인 핑크퐁 아기상어는 유튜브 조회 수 1위(약 96억 건)에 오를 만큼 글로벌 팬덤을 형성했다. '베이비샤크 컬렉션: 넘버원'은 이를 NFT에 접목한 첫 시리즈다. 상어가족 캐릭터에 음원을 결합한 아트워크로 제작돼 다음 달 3일부터 판매된다.

정연빈 스마트스터디 미국 법인장은 "세계적으로 사랑받는 핑크퐁 아기상어 IP를 소유할 기회"라며 "디지털 공간에서 팬덤 경험을 확장하는 방안을 다각도로 모색하겠다"고 밝혔다. 대니 추 메이커스플레이스 대표는 "소유의 경험으로 온전히 이어질 수 있도록 기술 플랫폼, 작품 큐레이션 등을 지원하겠다"고 말했다.

