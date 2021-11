기보, 화성시·화성산업진흥원 등과 업무협약 체결

화성지역 미래전략산업 육성과 경쟁력 강화 협력

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 김종호, 이하 기보)은 16일 경기도 화성시 소재 화성산업진흥원 회의실에서 화성시(시장 서철모), 화성산업진흥원(원장 나원주, 이하 진흥원)과 '화성시 미래산업 발전을 위한 업무협력 협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 화성시 전략산업의 디지털 전환과 정부의 탄소중립 추진 전략 등 화성시의 중장기 산업계획과 국가 전략의 효율적 추진을 위한 협력 네트워크 구축을 목적으로 마련됐다.

기보는 이번 업무협력 협약을 계기로 화성시 미래전략산업 영위 기업에 대한 기술보호와 공공기술 이전·사업화를 위한 지원을 추진하고, 지역 산업의 발전과 경쟁력을 높이기 위해 적극적으로 협력할 계획이다.

김영갑 기보 이사는 "이번 협약이 기보와 지방자치단체·공공연구소가 화성지역의 미래산업 지원을 위해 협업할 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "기보는 앞으로도 금융과 비금융의 다양한 맞춤형 프로그램을 통해 지역경제 발전에 기여할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.

한편 이번 협약에는 중소벤처기업진흥공단, 한국수자원공사, 자동차안전연구원, 한국생산기술연구원, 한국산업기술시험원, 한국화학융합시험연구원도 공동으로 참여했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr