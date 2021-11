강남에 부는 ‘공공’ 바람… 양재2동 1구역도 도심복합사업 합세

서초 일대 노후 주택가 중심으로 도심공공주택 복합사업 추진

재개발보다 노후도 기준 낮고 1+1 입주권 등 혜택도 선호 높아

3분의 2 이상 동의 확보 관건

[아시아경제 류태민 기자] 그동안 공공 주도 개발 사업에 소극적이었던 서초구 일대 노후주택가를 중심으로 최근 정부가 추진하는 도심 공공주택 복합사업 참여를 저울질하는 움직임이 나타나고 있다. 상대적으로 낮은 노후도 기준을 적용하는 공공 주도 사업을 통해 지지부진한 사업의 돌파구를 마련하려는 분위기다. 다만 사업 참여를 위한 주민 동의율 확보가 만만치 않아 실제 성사 여부는 지켜봐야 한다는 것이 업계의 관측이다.

16일 정비업계에 따르면 서초구 양재2동 1구역 소유주들은 최근 재개발 추진위원회(가칭)를 발족하고 주민 동의 절차를 시작했다. 이들은 소유주 모임 카페를 만들고 단체 대화방을 통해 도심공공주택 복합사업 신청을 논의중이다.

‘도심공공주택 복합사업’은 정부가 2·4 대책의 일환으로 도입한 공공 주도 개발사업이다. 역세권과 저층주거지, 준공업지역을 대상으로 공공 주도로 고밀개발을 통해 주택을 공급하는 것이 골자다. 주민들에게는 용적률 인센티브 등 도시 규제를 완화해주고 통합심의 등 인허가 절차를 간소화 한 공공주도 패스트트랙으로 진행된다.

양재2동 1구역 소유주들이 도심공공주택 복합사업으로 눈을 돌린 것은 노후도 기준 때문이다. 현재 1구역은 신축 빌라가 늘어나고 있어 민간재개발 노후도 기준인 ‘30년 이상 된 건축물 3분의 2 이상’을 충족하려면 10년 이상을 더 기다려야 하는 상황이다. 하지만 도심공공주택 복합사업을 선택하면 ‘20년 이상 된 건축물 60% 이상’의 역세권 기준이 적용돼 바로 재개발 추진이 가능하다.

도심공공주택 복합사업의 혜택도 사업에 관심을 보이는 배경이다. 1구역 재개발 추진위원회 관계자는 "1구역 소유주들 중에는 다주택자 비율이 높은 편"이라며 "도심공공주택 복합사업의 경우 감정평가액이 민간재개발에 비해 다소 낮게 책정되는 단점이 있지만, 다주택자들도 입주권을 ‘1+1’로 받을 수 있고 양도소득세 중과세도 면제된다"고 설명했다.

양재2동 1구역은 신분당선 양재시민의숲 역세권 지역이다. 제2종 일반주거지역으로, 13만4000㎡의 부지에 2200여 가구의 주택과 근린생활시설이 들어서 있다. 뛰어난 입지에도 불구하고 신축 공동주택이 꾸준히 늘면서 노후도를 충족시키지 못해 재개발 추진이 이뤄지지 못하고 있다.

인근에 위치한 양재2동 2구역도 최근 도심공공주택 복합사업 참여를 위해 동의서 징구에 나선 것으로 알려졌다. 2구역 역시 양재시민의숲 역세권으로 1구역과 같은 이유로 민간 재개발이 별다른 진전을 보이지 못하고 있는 지역이다. 2구역 주민들은 최근 서초구에 사업 추진과 관련한 질의를 한것으로 전해지고 있다.

관건은 사업 추진에 필요한 주민동의 확보다. 후보지 신청을 위해서는 주민 10%의 동의만 있으면 되지만 후보지 확정을 위해서는 3분의2 이상의 찬성이 있어야 하기 때문이다. 실제로 1구역의 경우 상가 소유주 비중이 높아 동의율 확보가 만만치 않다는 것이 주변 중개업계의 전언이다.

집값 자극 우려로 정부가 ‘강남권’ 후보지 선정에 미온적이라는 점도 변수다. 실제 강남구 일원동 대청마을은 앞서 도심 공공주택 복합사업 후보지 신청을 했지만 탈락한 후 서울시가 추진하는 신속통합기획 재개발을 추진중이다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr