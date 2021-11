폴라리스오피스, 3분기 누적 영업익 17억… "흑자기조 안착"

[아시아경제 장효원 기자] 오피스 SW 전문기업 폴라리스오피스 폴라리스오피스 041020 | 코스닥 증권정보 현재가 2,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,085 2021.11.16 08:32 장시작전(20분지연) 관련기사 폴라리스그룹, 지배구조 개편… “폴라리스오피스 중심으로 계열사 지배구조 강화”[e공시 눈에띄네]코스닥 - 12일“자이언트스텝” 보다 큰거온다, 메타버스 新대장주 close 가 올해 3분기에도 흑자기조를 이어가는데 성공했다.

16일 폴라리스오피스는 연결 기준 3분기 누적 영업이익이 17억원으로 전년 동기 대비 흑자전환했다고 밝혔다. 같은 기간 누적 매출액은 전년 동기 대비 15% 증가한 171억원을 기록했으며 당기순이익도 2억원으로 전년 동기 대비 흑자전환했다.

연결기준 3분기 매출액은 56억원이며 영업이익은 6억원, 당기순손실은 9억원을 기록했다.

코로나19 이후 비대면 업무환경 확산 등에 따른 오피스 SW 및 기업용 협업 솔루션 사업의 안정적 성장이 매출 증가에 기여했다. 1억1000만 가입자를 보유한 글로벌 오피스 SW ‘폴라리스 오피스’의 확장성 높은 수익기반이 흑자를 견인했다는 설명이다.

폴라리스오피스 관계자는 “오피스 SW 사업은 안정적 수익성을 바탕으로 양적, 질적 두 마리 토끼를 모두 잡고 있는 상황”이라며 “특히 최근 큰 관심을 받고 있는 ‘웹 오피스’ 제품군의 폭넓은 확장성과 플랫폼 기반의 사업 역량 강화는 견고한 성장동력이 될 것이다”고 말했다.

이어 “흑자기조를 계속해서 이어갈 것”이라며 “새롭게 추진하고 있는 NFT(대체불가토큰) 거래 플랫폼 개발 등 블록체인 사업을 통해 내년에는 더욱 큰 성장이 기대된다”고 강조했다.

