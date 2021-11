GS샵, 아모레퍼시픽과 전략적 파트너십 구축…“차별화 상품 확대”

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 아모레퍼시픽과 전략적 공동 사업 추진에 관한 업무협약(JBP)을 체결했다고 16일 밝혔다.

양사는 이번 업무 협약을 통해 ▲차별화 상품 및 서비스 공동 개발 ▲공동 마케팅 추진 ▲양사 데이터 및 기술력을 기반으로 한 신사업 발굴 등의 전략적 협업을 추진하기로 했다.

GS샵은 종합몰 내 뷰티 카테고리 상품의 경쟁력을 확연히 끌어올린다는 방침이다. 이를 위해 아모레퍼시픽이 만들고 GS샵이 단독 판매하는 차별화 상품을 확대하고, 각 브랜드 주력 신상품을 먼저 선보이는 전략을 중점 전개할 계획이다. 또한 마케팅 제휴 강화 일환으로 라이브 커머스 및 영상 콘텐츠를 공동 제작하고, 고객 소비 데이터를 기반으로 한 상품 제안 서비스 등도 제공할 예정이다.

GS샵 관계자는 "이번 아모레퍼시픽과의 업무 협약을 시작으로 뷰티 용품을 GS샵 온라인 종합몰의 카테고리 킬러로 육성해 가고자 한다”며 “온라인 종합몰을 통해 뷰티 용품을 구매하는 소비자를 위한 차별화 상품 및 서비스를 지속 강화해 갈 것"이라고 말했다.

