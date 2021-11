고민정 "모교 평가절하 동의 못 해…취업 어려웠던 게 현실"

경희대 국제캠 총학, 고민정에 "사회적 파급력 고려하지 않은 언행 부끄럽다"

고민정 "경희대, 왜 여유 있는 면모 보여줄 수 없나…'을'들의 전쟁 보는 것 같아"

[아시아경제 허미담 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 경희대 국제캠퍼스를 '분교'로 지칭했다가 논란에 휩싸인 것에 대해 15일 "모교 평가절하에는 동의할 수 없다"는 입장을 밝혔다.

이날 고 의원은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "당시 저뿐만 아니라 꽤나 많은 선후배들은 소위 원하는 기업에 입사하는 것이 쉽지 않았다. 취업에 어려움을 겪었던 것이 현실이었다"며 이같이 말했다.

앞서 그는 지난 13일 페이스북을 통해 블라인드 채용을 의무화하는 '공공기관 공정채용법 제정안' 발의를 예고하면서 "저는 당시 분교였던 경희대학교 수원캠퍼스를 졸업했지만 이 제도(블라인드 채용) 덕분에 이 자리까지 오게 됐다"고 해 재학생과 졸업생들로부터 비판받았다. 논란이 커지자 고 의원은 '분교'라는 표현을 삭제하고 "당시 경희대 수원캠퍼스를 졸업했지만"이라고 게시글을 수정했다.

그러나 이후에도 논란은 사그라지지 않으면서 경희대 국제캠퍼스 총학생회는 고 의원을 규탄하는 성명서를 내기도 했다. 이들은 성명을 통해 "동문·재학생들이 공들여 쌓아 올린 이원화 캠퍼스에 대한 인식이 의원님의 발언으로 각종 기사화되며 무너지는 것을 바라만 보고 있어야 하는 답답함이 혹시 이해되시냐"라며 "모교의 역사에 대한 무지가, 사회적 파급력을 고려하지 않은 언행이, 정치인으로서 더 나은 미래가 아닌 불확실한 편견을 제시한 행동이 부끄럽다"고 지적했다.

관련해 고 의원은 "현재 경희대 국제캠퍼스는 제가 다녔던 20년 전의 학교와는 다른 곳이다. 완전한 이원화가 돼 다른 종류의 학교인 것이 맞다. 대부분의 사람들은 재학생 및 졸업생들의 노력으로 현재의 국제캠퍼스가 어떤 곳인지 인지하고 있다"며 "이 점을 알고 있기에 저 또한 '당시'라는 표현을 썼다"고 했다.

또 그는 "어제오늘 쏟아지는 문자들을 보며 대학 꼬리표가 얼마나 우리의 삶을 좌우하고 있는지 다시 한번 깨닫는다"며 "이미 20년 전 지나간 옛일을 얘기했음에도 분노하는 이유는 무엇일까"라고 반문했다.

이어 "우리는 때로 한국전쟁 이후 먹을 것조차 부족했던 후진국 대한민국을 회상한다"라며 "다른 나라의 누군가가 예전엔 어렵게 살았던 한국이 어떻게 지금의 대한민국이 될 수 있었느냐 묻는다고 해서 분노를 느끼지 않는다. 오히려 자부심을 느끼며 후진국에서 개발도상국으로 다시 선진국으로 도약할 수 있었던 우리의 경험을 어떻게 전해줄 수 있을까, 다른 선진국들과 얼마나 다른 면모를 보일 수 있을까를 고민한다"고 말했다.

그러면서 고 의원은 "왜 경희대는 그런 여유 있는 면모를 보여줄 수 없는 것인가. 을들의 전쟁을 보고 있는 것만 같다"라며 "지방은 인서울을, 인서울은 sky대학을, sky대학은 해외 유학을 바라보고 달린다. 지방이든 서울이든 해외든 상관없이 자신의 능력으로 평가받는 세상을 만들어야 함에도 우리는 이 악순환의 고리를 끊지 못해 계속 서로를 끌어내리고 있다"고 주장했다.

아울러 "재학생들의 말처럼 국제캠퍼스의 위상이 예전과 달라졌다면 함께 사는 길을 찾아야 하지 않겠는가"라며 "경희대 재학생들, 그리고 총학생회까지 그 열정에 진심으로 박수를 보낸다. 총학생회가 직접 언론사를 통해 정치인의 입장을 묻고, 집행부가 아닌 학생들은 개별문자로 입장을 묻고, 의원실 사무실로 업무가 마비될 정도로 전화를 하고…. 저 또한 학창 시절 대학 당국을 향해 그렇게 행동했던 바가 있어 원망스럽기보다는 대학생답다는 생각을 했다"고 말했다.

끝으로 그는 "그런 열정이야말로 청년들의 특권이기 때문"이라며 "제가 밖에 나가 있는 동안 경희대 국제캠퍼스 총학생회에서 다녀갔다는 이야기를 들었다. 이후 면담 시간을 잡아도 좋다. 아니면 저를 직접 학생들 앞에 세우셔도 좋다. 여러분의 질문에 답하겠다"고 말하며 글을 마무리했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr