용인시, 장애인 일자리사업 참여자 120명 모집

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 이달 17일부터 24일까지 취업 취약계층인 장애인의 사회참여 확대와 소득 증대를 위해 '2022년도 장애인일자리사업' 참여자 102명을 모집한다.

모집 분야는 근로시간 기준 ▲전일제 60명(주5일ㆍ40시간 근무) ▲시간제 42명(주5일ㆍ20시간 근무) 등이다. 이들은 내년 1월부터 12월까지 읍ㆍ면ㆍ동 행정복지센터와 비영리민간단체, 장애인복지관 등에서 행정도우미, 환경미화, 급식보조, 바리스타 등으로 근무하게 된다.

신청 대상은 2년 이상 연속으로 장애인일자리사업에 참여한 사람, 사업자등록증 및 고유번호증이 있는 사람, 국민건강보험 직장 가입자 등을 제외한 장애인복지법상 등록된 만 18세 이상 미취업 장애인이다.

접수처는 근무 희망 기관에 따라 다르다. 용인시 홈페이지 고시ㆍ공고란을 참고하거나 시청 장애인복지과로 문의하면 된다. 면접은 다음달 진행된다.

시 관계자는 "장애인일자리사업을 통해 장애인들의 자립과 사회 진출을 돕고 있다"면서 "앞으로도 일하고자 하는 장애인 모두가 장애 유형에 적합한 일자리를 가질 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

