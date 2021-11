세븐일레븐, ‘제3회 세븐히어로’ 선정…“우리 주변 숨은 영웅 포상”

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 ‘제3회 세븐히어로’ 시상식을 열고, 우리 주변 숨은 영웅으로 선정된 3명의 주인공에게 세븐히어로상을 수여했다고 16일 밝혔다.

세븐일레븐은 지난해 다양한 나눔 활동을 통해 사회적 귀감이 된 사례를 발굴해 포상하는 세븐히어로 상을 제정했다. 세븐히어로는 경영주를 비롯해 메이트, 파트너사 등 우리 주변에서 다양한 선행활동을 실천한 세븐일레븐 가족들의 사연을 응모 받아 상하반기 연 2회 진행하고 있다.

이번 제3회 세븐히어로에는 총 50여 건의 사연이 접수됐다. 접수된 사연 중 내부평가위원들의 블라인드 심사와 임직원 온라인 투표 등을 거쳐 총 3명의 주인공이 세븐히어로로 선정됐다. 대상은 지역 복지시설에서 22년째 봉사활동을 이어오고 있는 수원영화점 경영주인 정영자(62)씨다. 정 씨는 새터민, 독거노인 등 지역사회에서 어려움을 겪고 있는 이웃들을 위해 많은 봉사활동을 펼쳐오고 있다.

최우수상은 10여 년 동안 지역 자율방범대원으로 활동하며 지역사회 안전에 기여하고 있는 인천영흥외리점 경영주인 김진호(45)씨가 선정됐다. 특별상은 코로나19, 수해 등 각종 재난재해 발생 시 현장에서 국민의 생명과 안전을 지키고 있는 희망브리지 전국재해구호협회가 받았다.

최경호 세븐일레븐 대표이사는 “묵묵히 자기 자리에서 우리 사회를 위해 아름다운 선행을 펼치고 계신 모든 분들께 감사드린다”며 “앞으로도 세븐히어로를 통해 우리 주변의 숨은 영웅들을 찾아 시상하고 적극 알려 나갈 계획”이라고 말했다.

