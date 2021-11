LX계열사, 정기 임원 인사…전무 6명 등 신규 승진·선임

[아시아경제 김흥순 기자] LX홀딩스 LX홀딩스 383800 | 코스피 증권정보 현재가 8,820 전일대비 150 등락률 +1.73% 거래량 234,883 전일가 8,670 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 LX인터내셔널, 부산시 물류센터 설립 관련 양해각서 체결구본준 회장, 피자 선물 대신 '모바일 쿠폰'으로 소통[사람人] 구본준 LX그룹 회장, 2년 만에 시동 걸린 '조용한 불도저' close 계열사들이 15일 임원 20명을 신규 선임·승진하는 정기 임원 인사를 단행했다.

이번 인사를 통해 각 계열사에서 탁월한 성과를 거둔 이창현( LX인터내셔널 LX인터내셔널 001120 | 코스피 증권정보 현재가 27,050 전일대비 150 등락률 +0.56% 거래량 251,444 전일가 26,900 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 LX인터내셔널, 중국 요소 1100t 확보…베트남 등 4개국서 요소수 1254t도[클릭 e종목]"LX인터내셔널, 3분기 사상 최대 분기 실적...실적 모멘텀 내년까지"[e공시 눈에 띄네]코스피-5일 close ), 노승현(LX판토스), 이민희( LX하우시스 LX하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 66,500 전일대비 700 등락률 +1.06% 거래량 25,669 전일가 65,800 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스피-28일LX하우시스, 3Q 영업익 111억…전년比 60.2% ↓LX하우시스, 도어 핸들 전 제품 항균 인증 획득 close ), 김진하(LX하우시스), 고대협( LX세미콘 LX세미콘 108320 | 코스닥 증권정보 현재가 119,000 전일대비 100 등락률 +0.08% 거래량 481,784 전일가 118,900 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 LX세미콘, FJ 주식 7만주 취득..."사업 경쟁력 강화"'피크 아웃' 공포…이익 높아진 외국인 과매도 종목에 집중하라 LX세미콘-마이크로소프트, 3D 센싱 솔루션 개발 협력키로 close ), 한상철(LX MMA) 등 6명이 상무에서 전무로 승진했다. 또 글로벌 거점에서 두각을 나타내거나 사업가적 역량을 갖춘 것으로 평가받는 인재들도 임원으로 다수 선임됐다.

LX홀딩스 관계자는 "중국, 폴란드 및 인도네시아 등 글로벌 전략 거점에서 뛰어난 성과를 거둔 인재들이 임원으로 승진했다"면서 "현장 엔지니어와 연구개발(R&D) 부문 출신이 임원 승진자의 절반가량을 차지했다"고 설명했다.

앞서 LX홀딩스와 LX홀딩스에 편입된 5개 계열사는 지난 5월 각 사 임시 이사회를 열고 최원혁 LX판토스 대표이사를 부사장에서 사장으로, 박종일 LX MMA 대표이사를 전무에서 부사장으로 승진시키는 등 임원 인사를 한차례 단행했다.

다음은 LX 계열사 임원 인사 명단

[LX인터내셔널]

◇ 전무 ▲ 이창현

◇ 이사 ▲ 조강흠 ▲ 최민

[LX판토스]

◇ 전무 ▲ 노승현

◇ 이사 ▲ 최양옥 ▲ 이종찬 ▲ 이우석 ▲ 김성주

[LX하우시스]

◇ 전무 ▲ 이민희 ▲ 김진하

◇ 이사 ▲ 강창원 ▲ 김병철 ▲ 유혜종

[LX세미콘]

◇ 전무 ▲ 고대협

◇ 이사 ▲ 김기상 ▲ 사공영재 ▲ 이민호 ▲ 한영수

[LX MMA]

◇ 전무 ▲ 한상철

◇ 이사 ▲ 김채홍

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr