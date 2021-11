척추 부러지고 귀 잘린 학대 추정 고양이 부산서 연달아 발견 … 한마리는 생명 위독

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 부산 영도구에서 학대로 추정되는 고양이 2마리가 연달아 발견돼 경찰이 수사에 착수했다.

15일 영도경찰서에 따르면 지난달 29일 오후 10시께 영도 신선동 한 골목에서 귀가 잘린 채 쓰러져있는 고양이를 한 시민이 발견해 경찰에 신고했다.

해당 고양이는 터키쉬앙고라 품종의 오드아이를 가진 생후 2개월로 추정되는 새끼 고양이다.

발견 당시 고양이의 우측 귀가 30%가량 절단돼 있었고, 오른쪽 옆구리에는 뾰족한 도구로 긁힌 흔적이 있었다.

동물병원 정밀 진단 결과 척추와 꼬리뼈가 골절됐고, 다리 신경은 마비된 것으로 드러났다.

지난 5일 치료를 받은 고양이는 현재 동물병원에서 회복 중이나, 감염으로 인한 사망 위험이 큰 것으로 알려졌다.

동물병원 관계자는 "발견되지 못했다면 100% 사망했을 것"이라며 "몸에 난 상처를 볼 때 교통사고가 아닌 인위적인 학대를 당한 뒤 버려진 것으로 추정된다"고 전했다.

경찰에 따르면 비슷한 시기인 지난 6일에도 영도 청학동에서도 척추와 꼬리뼈 부분이 다친 채 쓰러져있는 고양이가 발견됐다. 이 고양이도 현재 치료를 받고 회복 중인 것으로 알려졌다.

경찰은 의도적인 동물 학대 사건으로 추정하고 현장 CCTV와 목격자 진술 등을 종합해 용의자를 특정하는 등 자세한 사고 경위를 조사하는 중이라고 밝혔다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr