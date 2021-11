시진핑 불참한 中 "COP26, 전례없는 결단" 극찬

[아시아경제 조유진 기자] 중국 관영매체는 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26) 공동선언이 중국과 인도 등 개발도상국의 전례 없는 결단으로 좋은 성과를 거뒀다고 자평했다.

글로벌타임스는 15일자 사설에서 "200개 참가국들이 COP26에서 마지막이자 최고의 기회를 잡았다"면서 "지구 온도 상승폭을 산업화 이전 대비 섭씨 1.5도로 제한한다는 중요한 목표를 유지하기로 했다"고 밝혔다.

그러면서 "특히 중국과 인도를 포함한 개도국들이 보여준 전례 없는 결단이 기후 문제의 시급성을 보여주고 약속과 행동을 일치시키도록 자극했다"고 극찬했다.

세계 최대 탄소배출국인 중국은 이번 회의에서 탄소 배출량이 2030년에 정점을 찍고, 2060년까지 탄소중립을 실현하겠다는 기존 입장을 견지하며 목표를 앞당기라는 압박을 끝내 받아들이지 않았다.

중국사회과학원 판자화 도시발전·환경연구소장은 2070년까지 온실가스 순배출량 '0' 목표를 제시한 인도를 거론하면서 "COP26의 모든 참가국, 특히 개도국들은 기후 변화에 대처하려는 전례 없는 야망과 결의를 보여줬다"고 말했다.

이어 "이 목표는 발전의 75%를 석탄에 의존하고 있는 인도에 거의 불가능한 수준"이라며 "매우 가치 있는 결단"이라고 추켜세웠다. 그러면서 "중국과 인도 등 개도국은 서방 국가들과 같은 출발선에 서 있지 않기 때문에 석탄 사용을 전면 중단하라고 하는 것은 부당하다"고 지적했다.

이 같은 중국 측 평가는 이번 글래스고 협정이 구속력이 없어 이행 여부가 불투명하고 기후 위기 대응하는데 미흡하다는 서방의 평가와는 대비된다.

미 월스트리트저널(WSJ)은 협정에 실질적인 집행 메커니즘이 없고 '필요한 대로' 새 계획을 요구할 뿐이며, 각국에 무엇을 더 해야 하는지에 대한 재량권을 너무 많이 줬다고 비판했다.

내년 말까지 더 많은 탄소 배출량 감축을 약속한다는 조항은 결국 2015년 파리협정의 목표치를 달성하는 데 필요한 수준에 상당히 못 미친다는 점을 의미하는 것이라고 지적했다.

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장도 합의안 발표 후 성명을 통해 "합의안은 절충안이다. 오늘날 세계의 이해관계, 조건, 모순 및 정치적 의지 상태를 반영한다"라며 "중요한 단계지만 충분하지 않다. 비상 모드로 전환해야 할 때"라고 우려했다. 이어 "우리의 연약한 행성이 실에 매달려 있다. 우리는 여전히 기후 재앙의 문을 두드리고 있다"라고 지적했다.

