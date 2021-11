범죄 꼼짝 마! ‘경북형 자치경찰’ 간다 … 25인 전문가 구성, 밀착 치안 서비스

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경상북도 자치경찰위원회가 15일 경북형 자치경찰의 미래 디자인을 책임질 ‘치안 행정 길라잡이 정책연구단’을 발족했다.

자치경찰제는 지방자치단체에 경찰권을 부여해 경찰의 설치, 유지, 운영 등에 대한 책임을 지자체가 담당하는 제도이다.

자치경찰은 지역 순찰, 범죄 예방, 아동·청소년·여성 보호 등의 생활안전 영역과 교통 단속 및 관리, 기초질서 위반 단속 등을 주로 담당한다.

또 전체 경찰 사무 중 지역민의 생활과 밀접한 분야를 담당해 지역 상황에 맞는 치안 서비스를 제공한다.

지난 7월 1일 전면 시행돼 이듬해까지 경찰 인력의 약 36%를 지방직 자치경찰로 전환할 예정이다.

경북도는 치안 행정 전문가의 의견을 듣고 반영하고자 학계, 연구기관, 공공기관, 시민단체 등 25인의 다양한 인적자원으로 연구단을 구성했다.

연구단은 치안 수요 파악에서부터 정책 대안 제시까지 한 번에 이어질 수 있는 체계를 갖췄다.

특히 생활안전, 여성, 아동·청소년, 노인, 교통 등 자치경찰 사무를 5개로 나눠 분야별 정책연구의 역량을 강화하고 전문성을 높였다.

치안 행정 길라잡이 정책연구단은 자치경찰위원회의 현안을 공유하고 치안 행정 실무 활동을 하며 지역 맞춤형 치안 정책 발굴의 중추적 역할을 담당한다.

출범식에는 연구단과 자치경찰위원 등 30여명이 참석해 연구단 운영 계획을 전하고 경북형 자치경찰제의 발전방안에 대해 논의했다.

이날 장철영 대경대학교 경찰행정학과 교수는 “자치경찰제의 완전한 정착을 위해 국가경찰과 자치경찰을 분리하고 자치경찰 교부세 등을 신설하도록 중앙부처 대응이 필요하다”고 강조했다.

김경희 가정편한복지센터장은 “노인 대상 범죄와 교통사고 예방 등 초고령 사회를 대비한 사회 안전망을 촘촘히 해야 한다”고 제안했다.

이순동 위원장은 “전문가의 제안을 현실화하도록 행정력을 집중할 것”이라며 “경북형 자치경찰제의 안정을 위해 위원들의 적극적인 활동을 당부드린다”고 말했다.

