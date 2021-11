카드사노조협의회 관계자들이 15일 서울 종로구 정부서울청사 정문 앞에서 '카드노동자 총파업 결의대회'를 열고 카드 가맹점 수수료 인하 중단과 적격비용 재산정 제도 폐지를 촉구하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.