농협은행, ESG 특화상품 'NH 내가 그린 초록세상 예·적금' 출시

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 친환경 관련 ESG(환경·사회·지배구조) 특화상품인 'NH 내가 그린(Green)초록세상 예·적금'을 15일 출시했다고 밝혔다.

해당 상품은 개인을 대상으로 1인 1계좌만 가입 가능하며, 1년 이상 3년 이하 기간 중 월단위로 지정하여 가입할 수 있다. 가입금액은 적금은 초입금 5만원에 매회 1만원 이상, 매월 50만원이내에서 자유롭게 납입할 수 있고, 정기예금은 300만원 이상부터 가입 가능하다.

정기예금 우대금리 조건은 온실가스 ▲줄이기 실천 서약서 제출(0.1%포인트) ▲종이통장 미발행(0.1%포인트) ▲손하나로인증 서비스 등록(0.1%포인트) ▲‘NH 내가 그린 초록세상 적금’ 상품 동시 보유(0.1%포인트)로 최대 0.4%포인트의 우대를 받을 수 있다.

적금 우대금리 조건은 ▲온실가스 줄이기 실천 서약서 제출(0.1%포인트) ▲종이통장 미발행(0.3%포인트) ▲손하나로인증 서비스 등록(0.2%포인트) ▲채움카드(신용, 체크)로 대중교통 이용(0.2%포인트) ▲‘NH 내가 그린 초록세상 예금’ 상품 동시보유(0.2%포인트)로 최대 1.0%포인트의 우대를 받을 수 있다.

또 다음달 10일까지 상품 가입고객을 대상으로 '웰컴! 내가 그린 초록세상!' 이벤트를 진행한다. 참여를 위해서는 해당 상품에 가입 후 인터넷·스마트뱅킹에서 이벤트에 응모하면 된다. 추첨을 통해 총 1500명에게 ▲BBQ 치킨(500명) ▲스타벅스 아메리카노 커플세트(1000명)를 제공한다.

권준학 은행장은 “'NH 내가 그린 초록세상 예·적금' 상품을 통해 고객 분들이 환경 친화적인 금융거래를 하시길 바란다.”라며, “앞으로도 환경을 생각하는 많은 고객들을 위한 다양한 상품을 개발하여 ESG 경영을 선도하는 든든한 민족은행이 되겠다.”고 말했다.

