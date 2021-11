전북도, 수능시험 대비 코로나19 방역대응 총력

송하진 지사 “안심하고 수능 응시할 수 있도록 방역 활동에 최선”

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 2022학년도 대학수학능력시험을 앞두고, 전북도는 감염병으로부터 수험생을 보호하고 지역사회로의 전파를 차단하고자 비상대응체계 구축, 감염병전담병원 내 고사장 마련 등 빈틈없는 방역 대응에 총력을 기울이고 있다고 15일 밝혔다.

도는 우선 코로나19 확진수험생도 안전하게 시험을 치를 수 있게 교육청, 시·군, 보건소, 보건환경연구원, 소방본부 등이 비상대응체계를 구축해 확진 수험생에 대한 관리와 응시를 지원할 계획이다.

또한 수능 응시자 중 확진자가 발생할 경우를 대비해 이들이 안전하게 시험을 치를 수 있도록 도내 감염병 전담병원에 별도 고사장도 마련했고, 현장 확인까지 완료했다.

전북도는 수능 전날 유증상 수험생이 발생하거나 자가격리자로 통보 될 경우 병원이 아닌 보건소에서 PCR 검사를 받도록 안내한다. 이를 위해 수능 전날에는 보건소 선별진료소 운영을 22시까지 연장한다.

보건환경연구원은 수험생 검체를 우선적으로 검사하고, 결과를 신속하게 도 환자관리반과 시·군 보건소에 통보한다.

시·군 보건소에서는 교육청에 알려 해당 수험생이 별도 고사장에서 안전하게 수능을 치를 수 있도록 조치한다.

확진자 발생 시 시험장까지 이송은 소방본부에서 담당한다.

이밖에 방역당국은 수험생 안전을 도모하기 위해 학교측에 수험생들이 감염의 위험에 노출되지 않도록 수능 전까지 실내체육행사, 특별활동 등을 자제해 줄 것을 요청했다.

이와 함께 학생들이 많이 이용하고 있는 학원·교습소를 교육청과 함께 17일까지 특별 점검한다.

송하진 도지사는 “확진 및 자가격리된 수험생의 안전한 수능 응시와 일반 수험생의 감염 차단을 위해 최선을 다하고 있다”며 “도민들께서도 수험생들이 안전하게 수능을 치를 수 있도록 방역수칙을 철저히 준수해 학교 밖에서 학교 안으로 감염병이 전파되지 않도록 적극 협조해달라”고 강조했다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr