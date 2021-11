아성다이소, 크리스마스 기획전…240여종 상품 선봬

[아시아경제 임춘한 기자] 아성다이소는 인테리어 소품 등 240여 종의 상품을 선보이는 ‘크리스마스 기획전’을 진행한다고 15일 밝혔다.

이번에 선보이는 진저 쿠키맨은 크리스마스 시즌에 가족과 함께 만드는 쿠키의 모습을 귀엽게 디자인해 인형과 데코 스티커에 적용했다.

벨벳 우드트리와 크리스마스 우드 장식품은 같이 연출하면 크리스마스 분위기가 더 살릴 수 있다. 크리스마트 펠트 벽걸이형 트리는 구성품에 트리에 장식할 수 있는 펠트 장식 16가지가 포함돼있다. 크리스마스 전구로는 인테리어 스트링 LED 10구와 15구 전구 LED 등이 있다.

아성다이소 관계자는 “코로나19의 영향으로 작년에 이어 올해도 주로 가족과 함께하는 집콕 크리스마스를 즐기는 사람들이 많을 것으로 예상된다”며 “크리스마스 기획전과 함께 행복한 성탄절을 준비하시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr