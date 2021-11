이디야커피, ‘복분자 뱅쇼’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자]이디야커피는 오는 16일 다가오는 연말 홈파티에 어울리는 ‘복분자 뱅쇼’ 2종을 출시한다고 15일 밝혔다.

뱅쇼는 와인에 과일과 향신료 등을 넣고 끓인 프랑스의 겨울 대표 음료다.

복분자 뱅쇼 2종은 ▲복분자 뱅쇼 ▲복분자 뱅쇼 콤부차로 구성됐다. 복분자 뱅쇼는 보해복분자 원료에 블랙베리, 크랜베리, 오렌지 등 다양한 과일을 믹스해 달콤함과 풍부한 과일 향이 특징이다. 복분자 뱅쇼 콤부차는 뱅쇼에 이디야커피의 콤부차를 더해 과일의 풍미와 함께 콤부차의 새콤함과 청량감을 동시에 느낄 수 있다.

이디야커피는 신제품 출시 기념 경품 이벤트도 진행한다. 16일부터 다음 달 3일까지 이디야멤버스에서 이벤트를 응모하고 기간 내 복분자 뱅쇼 신제품을 3잔 이상 구매·적립한 이디야멤버스 인증회원 중 400명을 추첨해 한정판 홀리데이 글라스 세트를 증정한다. 세트 구성은 ▲글라스 저그 ▲미니 글라스잔 2개 ▲기프트카드 1만원권으로 이뤄져 있다.

경품 당첨자는 다음 달 7일 이디야커피 공식 홈페이지와 이디야멤버스를 통해 발표된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr