BGF리테일, 코로나19 의료진에 응원키트 전달

수요 조사로 선정한 2000만원 상당 4200개 물품 전달

BGF브릿지 통해 지금까지 긴급 구호활동 약 40회 지원

[아시아경제 김유리 기자] CU를 운영하는 BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 164,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 162,500 2021.11.15 08:03 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"BGF리테일, 위드 코로나로 편의점내 가장 빠른 회복"BGF리테일, 3분기 영업이익 695억원…전년比 9.1%↑(종합)BGF리테일, 3분기 영업이익 695억원…전년比 9.1%↑ close 은 전국재해구호협회와 함께 K-방역의 위상을 높인 코로나19 의료진들에게 응원키트를 전달했다고 15일 밝혔다.

이번 전달식은 이건준 BGF리테일 사장과 정순균 강남구청장, 양오승 강남구보건소장, 전국재해구호협회 송필호 회장 등이 참석한 가운데 강남구청 구청장실에서 진행됐다.

BGF리테일이 의료진에게 전달한 응원키트는 2000만원 상당의 총 4200개 물품으로, 전국재해구호협회에서 코로나19 의료진을 대상으로 펼친 수요 조사를 통해 선정했다. 롯데제과도 이번 전달식에 2000만원 상당의 빼빼로를 추가로 기부하며 힘을 보탰다.

두꺼운 방역복을 입고 장시간 서서 근무하는 의료진들을 위해 종아리 패치와 바디필링 패드를 담았으며 출출함을 달래줄 수 있는 견과류, 시리얼바, 껌 등도 챙겼다. 추워진 날씨에 보온을 위해 넥워머와 핫팩도 함께 구성했다.

해당 핫팩은 CU가 올해 선보인 '마음까지 따뜻한 핫팩'으로 BGF리테일이 지난 9월 진행한 '아동안전그림 공모전'에서 수상한 어린이들의 여섯 작품과 함께 장기실종 아동 찾기 안내문이 제품 패키지에 디자인 돼 있다.

BGF리테일은 2015년 업계 최초로 행정안전부, 전국재해구호협회와 '재난 예방 및 구호에 대한 업무협약'을 맺고 전국 30여개 물류센터와 CU 네트워크를 기반으로 국가 재난 예방 및 긴급 구호활동을 지원하는 'BGF브릿지'를 운영하고 있다.

전북 순창군 메르스 격리마을 지원, 경북 포항 지진 피해 지원, 강원도 고성 산불 피해 지원, 충북 진천군 우한 귀국 교민 지원 등 현재까지 약 40여회에 이르는 구호 활동을 펼쳤다. 올해는 SK건설과 취약계층 어르신을 위한 도시락 지원 사업을, 듀라셀과 함께 보호대상 아동을 위한 자립지원 프로젝트를 진행했다. 최근엔 화성시와 함께 결식이 우려되는 이주배경 아동·청소년의 급식 지원 사업도 시작했다.

이건준 BGF리테일 사장은 "국민 건강과 안전을 위해 방역 최전선에서 최선을 다하는 의료진들의 노고에 진심 어린 존경과 감사의 마음을 전한다"며 "임직원, CU 가맹점주 및 고객들의 마음을 담은 응원키트가 철저한 K-방역으로 국격을 높인 의료진들에게 작은 응원이 될 수 있기를 희망한다"고 말했다.

한편 CU는 멤버십 애플리케이션(앱) 포켓CU를 통해 코로나19 의료진에게 국민들의 응원 메시지를 전하는 착한소비 캠페인을 진행해 열흘 간 수천 명의 뜨거운 성원을 모았으며 지난 빼빼로데이에는 의료진을 응원하는 문구를 담은 특별 상품을 판매하기도 했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr