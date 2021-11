"불합격했는데…" 경기 과학고, 의대 지원 졸업생 장학금 전액 회수

[아시아경제 황수미 기자] 경기도 내 유일한 영재학교인 경기과학고가 의대에 지원한 이력이 있는 졸업생들에게 재학 중 지급한 장학금 전액을 회수했다. 과학기술 인재 양성이라는 학교 설립 취지와 맞지 않다는 이유에서다.

14일 경기도교육청에 따르면 경기과학고 졸업생의 의학 계열 대학진학률은 2018학년도 6.7%, 2019학년도 8.7%, 2020학년도 10.3%로 매년 증가하고 있다.

경기과학고는 영재학교진흥법에 따라 2013년부터 과학영재학교로 전환됐다. 이후 수학·과학 등 이공계열 인재 양성이라는 설립 취지와 달리 의대로 진학하는 학생이 증가했다.

이에 경기과학고는 2018학년도 신입생 선발 때부터 의대 지원 학생에 대해 '장학금 회수', '대입 추천서 제외' 등 불이익을 주겠다는 내용을 모집 요강에 명시했다.

이 때문에 2018학년도에 입학해 올해 2월 졸업한 학생 126명 중 23명(장학금 총액 1억2600여만원)이 첫 회수 대상이 됐다. 이들은 의학계열 대학에 입학원서를 낸 것으로 확인됐으며, 합격 여부와 관계없이 장학금을 전액 회수당했다.

경기과학고 재학생들에게 지급되는 장학금은 수업료를 제외한 연구활동, 국제교류협력활동, 진로체험활동 지원비 등으로 1인당 3년간 약 550만원에 달한다.

한편 같은 영재학교 계열인 서울과학고와 광주과학고도 이 학교와 마찬가지로 의학계열 대학 진학 학생들을 대상으로 장학금을 회수하고 있다. 특히 2022학년도 신입생 모집부터는 해당 같은 제재가 전국 8개 모든 영재학교에 공통으로 적용될 방침이다.

경기도교육청 관계자는 "과학고는 과학기술 인재를 양성한다는 설립 취지에 맞게 학교가 운영되어야 한다"며 "과학고가 의대 진학의 통로가 된다는 편견을 바꿀 수 있는 계기가 될 것"이라고 말했다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr