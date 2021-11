정의선 현대차그룹 회장, 아시아양궁연맹 5회 연속 회장 선임

코로나19에도 회원국에 각종 프로그램·장비 지원

"각국의 양궁 발전과 저변 확대에 힘쓸 것"

[아시아경제 이기민 기자] 정의선 현대자동차그룹 회장이 아시아양궁연맹(WAA) 회장에 다섯번 연속 선임됐다. 5연속 회장에 오른 건 WAA 역사상 처음이다.

14일 현대차그룹에 따르면 아시아양궁연맹은 지난 12일(현지시간) 방글라데시 다카에서 아시아양궁연맹 총회를 열고 정의선 회장을 아시아양궁연맹 회장으로 선임했다. 이번 총회에는 총 38개 회원국 중 28개국이 참석했으며, 정의선 회장은 26개국으로부터 지지를 얻었다.

정의선 회장은 2005년 처음으로 아시아양궁연맹 회장에 선임된 뒤 16년간의 회장 재임기간 동안 회원국을 대상으로 순회 지도자 파견, 코치 세미나 개최 등 각종 프로그램 운영, 장비 지원 등 아시아 양궁의 발전을 지원해왔다.

특히 코로나19 상황속에서도 온라인 플랫폼을 활용한 세미나 및 코칭 프로그램을 활발하게 운영하는 등 아시아 각 국의 양궁 활성화를 지원했다.

정의선 회장은 "아시아양궁연맹 회장으로서 새로 선임된 임원들과 함께 아시아 양궁의 국제적 위상을 높이고, 아시아 각 국의 지속적인 양궁 발전과 저변 확대에 힘을 쏟을 것" 이라고 밝혔다.

앞서 정의선 회장은 올해 1월 열린 대한양궁협회장 선거에서도 13대 양궁협회장으로 재선임됐다.

2005년부터 대한양궁협회장으로 재임하며 대한양궁협회 재정 안정화는 물론 양궁의 스포츠 과학화를 통한 경기력 향상, 우수선수 육성 시스템 체계화, 양궁 저변 확대 등을 펼쳐왔다.

정 회장은 대한양궁협회가 원칙을 지키는 투명한 시스템으로 운영되는 협회로 자리매김하도록 했다. 특히 오직 실력만으로 공정하게 진행되는 국가대표 선발 시스템은 전세계로부터 주목을 받았다.

올해 도쿄 올림픽을 위해 정 회장은 양궁 훈련장 등 인프라부터 선수들 심리적 안정까지 지원했다. 그 결과 한국 양궁은 여자 양궁 단체전 9연패, 남자 양궁 2연패, 혼성단체전 첫 금메달 등 금메달 4개를 획득했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr