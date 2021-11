中 베이징, 코로나19 재확산에 입경제한 강화

[아시아경제 권재희 기자] 내년 2월 동계올림픽을 치르는 중국 베이징시가 코로나19 방역 규정을 강화했다.

13일 신화 통신에 따르면 베이징시 정부는 베이징으로 가는 모든 사람은 도착전 48시간 이내에 실시한 핵산 검사(PCR 검사) 결과와 젠캉바오(코로나19 감염 위험 지역에 간 적 있는지 여부를 보여주는 스마트폰 애플리케이션)에서 모두 문제가 없어야 한다고 밝혔다.

또한 시 정부는 14일 이내에 코로나19 신규 확진자가 나온 현(시와 구 포함)에서 베이징으로 들어오려는 사람은 입경에 엄격한 제한을 받게 된다고 밝혔다. 외부로 일시 나갔다가 베이징으로 돌아오려는 베이징 거주자도 마찬가지다.

또 베이징에서의 전국 단위 회의, 훈련, 기타 활동들은 엄격하게 통제될 것이라고 시 정부는 전했다. 이들 행사가 베이징에서 개최된다면 참가자들은 폐쇄 관리 시스템의 적용을 받게 돼 허용된 공간 바깥으로부터 격리된다.

이들 조치는 17일부터 시행되며, 코로나19 상황에 따라 조정될 수 있다.

중국에서는 12일 하루 57건의 신규 지역사회 감염 사례가 보고됐다고 국가위생건강위원회가 13일 밝혔다.

