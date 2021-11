광진구 - 세종대 캠퍼스타운 지역문화축제 ‘함께하세종’ 성료

캠퍼스타운 사업 성과 전시 및 우수 창업팀 시상, 지역주민 위한 문화공연 제공

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 11일, 12일 이틀간 세종대에서 대학-지역 간 소통의 장인 ‘2021 함께하세종’ 축제를 개최했다.

이 행사는 세종대 캠퍼스타운 사업의 성과를 알리고, 코로나19의 장기화로 지친 구민에게 문화예술 공연을 제공하기 위해 마련됐다.

캠퍼스타운 사업은 구와 대학이 협력해 양질의 청년 일자리를 창출하고 활력 있는 대학가를 조성하기 위해 추진하는 사업으로, 세종대와 연계한 창업지원공간 4개소 조성, 창업팀 36팀 선발 등의 성과를 거둔 바 있다.

지난 2019년에 이어 2회째를 맞이한 이번 ‘2021 함께하세종’ 은 ▲데모데이(창업 투자유치) 발표 ▲3D펜 체험부스 ▲지역연계수업 전시 ▲청년창업 홍보전시 ▲문화공연 등으로 구성됐다.

세종대 대양AI센터 건물 내부에서는 사업성과에 대한 전시가, 외부 야외무대에서는 데모데이 우수자 및 서포터즈에 대한 시상과 각종 공연이 펼쳐졌다.

11일 열린 시상식에서는 우수 창업팀을 대상으로 캠퍼스타운 센터장상 등을 수여, 세종대 교수 및 학생들이 준비한 ▲오케스트라 ▲무용 ▲댄스 ▲연극 등 문화예술 공연이 펼쳐졌다. 주민이 직접 참여한 시니어 모델 패션쇼와 사물놀이 공연이 눈길을 끌기도 했다.

사업성과 전시 및 공연은 12일까지 대양AI센터 및 세종아트홀 혼에서 계속됐다.

김선갑 광진구청장은 “이번 ‘2021 함께하세종’ 축제가 창업을 꿈꾸는 청년과 주민 모두에게 성장과 도약의 디딤돌이 되길 바란다”며 “앞으로도 청년이 꿈꾸는 도시, 대학과 지역이 서로 상생하는 도시 광진을 조성해 나가겠다”고 말했다.

