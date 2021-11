檢, 김만배 구속 후 2번째 소환조사…곽상도·박영수 조사도 임박

[아시아경제 김형민 기자] 대장동 개발 특혜·로비 의혹을 수사 중인 검찰이 12일 화천대유 대주주 김만배씨를 구속 후 두 번째로 소환해 조사했다.

서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사)은 이날 오후 서울구치소에 수감 중인 김씨를 소환해 대장동 사업 배임 의혹 관련 성남시 등 '윗선' 개입 여부 등을 집중적으로 추궁했다.

김씨는 지난 4일 구속된 후 8일 한 차례 검찰 조사를 받았다. 지난 10일과 11일에는 건강상의 이유로 검찰의 출석 요구에 응하지 않았다.

앞서 검찰은 전날 김씨 및 그와 함께 구속된 천화동인 4호 소유주 남욱 변호사의 구속기간을 연장했다. 구속기간이 만료되는 이달 22일 전까지 보강수사를 한 다음 이들을 재판에 넘길 것으로 보인다.

김씨와 남 변호사는 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 정영학 회계사 등과 공모해 화천대유 측에 거액의 이익이 돌아가게 하고 그만큼 공사에 손해를 끼친 혐의 등을 받는다.

검찰은 화천대유 측으로부터 거액을 받았거나 받기로 약속했다는 이른바 '50억 클럽' 의혹과 관련해 곽상도 전 의원과 박영수 전 특별검사, 권순일 전 대법관 등에 대한 수사에 조만간 본격화할 계획이다.

