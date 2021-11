KT, 2022년 임원인사…네트워크부문장 서창석 전무→부사장 승진

KT, 2022년 조직 개편 및 임원 인사

[아시아경제 차민영 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 31,550 전일대비 850 등락률 +2.77% 거래량 979,016 전일가 30,700 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 [프로필]서창석 KT 네트워크부문장 부사장“기업과 고객 실시간 소통” KT, '양방향문자 서비스' 출시김부겸 총리, 정의선 회장 22일 회동…청년 일자리 논의 close 가 2022년 조직 개편과 그룹 임원인사를 시행했다고 12일 밝혔다.

는 이번 조직 개편과 임원 인사를 통해 국민들에게 더욱 신뢰받는 통신기업으로 역할을 다지고 디지털경쟁 시대를 주도하는 '디지털 플랫폼 기업(DIGICO)'으로 성장한다는 계획이다.

는 과감한 네트워크 혁신을 통해 통신 서비스에 대한 신뢰를 제고하고 신성장동력으로 추진 중인 디지털혁신(DX) 서비스를 뒷받침한다. 이를 위해 서창석 전무를 부사장으로 승진시켜 네트워크부문을 총괄하도록 했다.

서창석 네트워크부문장 부사장 승진

서창석 신임 네트워크부문장은 28년 동안 유무선 네트워크에서 경력을 쌓은 통신 전문가다. 안정적인 네트워크 운용을 통해 더욱 신뢰받는 통신서비스 제공은 물론 디지털혁신 서비스를 뒷받침하는 강력한 네트워크 인프라 구축을 책임지게 됐다. 네트워크 기획과 운용에서 전문성을 갖춘 권혜진 상무는 KT 최초로 여성 네트워크전략본부장으로 발탁됐다.

네트워크부문은 이번에 '네트워크운용혁신담당'을 신설해 네트워크 장비 운용, 망 관리, 장애 모니터링 등에 IT 기술과 시스템을 적극 활용할 계획이다. 네트워크운용혁신담당은 완벽한 네트워크망 운용을 위해 IT부문, 융합기술원 등과 협업으로 지속적인 점검과 다각적인 보완책을 마련하는 역할을 맡는다.

플랫폼 서비스에서 중요한 보안을 높이기 위해 기존 플랫폼운용센터를 ‘보안관제센터’로 이름을 바꾸고, 기능과 권한을 강화했다. 또한 중앙 네트워크관제본부와 지역 네트워크운용본부의 긴밀한 협업을 통해 이중, 삼중의 모니터링 체계를 구축한다. 이와 함께 안정적인 네트워크 운용을 위해 새로운 기술 및 시스템 개발, 전문가 육성교육 강화 등 전사적인 지원을 아끼지 않을 방침이다.

는 디지코 분야에서 괄목할 성과를 창출하기 위해 AI컨택센터(AICC), AI 서비스로봇 등에 대한 비즈니스를 본격화한다. 이를 위해 기업고객(B2B)들의 요구를 적극 수용하고, 통합 맞춤형 서비스 제공에 초점을 맞춰 조직을 새롭게 정비했다.

우선 상품·서비스 기획부서와 관련 기술 개발조직을 통합했다. 특히 ▲클라우드·DX, ▲AI?빅데이터, ▲로봇·모빌리티, ▲뉴미디어·콘텐츠, ▲헬스케어·바이오, ▲부동산·공간·IoT, ▲금융·핀테크, ▲뉴커머스 8대 성장사업 조직을 강화했다.

AI/DX융합사업부문의 클라우드/DX사업본부와 IT부문의 인프라서비스본부를 합쳐 ‘Cloud/IDC사업추진실’을 신설했다. 또한 외부에서 2명의 클라우드 전문가를 추가로 영입해 국내 최고 수준의 클라우드 및 IDC 경쟁력을 한층 높일 계획이다.

AI 분야에서는 AICC 사업의 본격적인 추진과 기술 지원을 위해 AICC사업담당의 역할을 강화하고, 새롭게 'AICC기술담당'을 추가했다. 로봇 분야에서는 이상호 AI 로봇사업단장을 상무로 승진시켰다. KT 서비스로봇 사업을 이끌었던 이상호 단장은 입사 1년 만에 임원으로 발탁됐다. 이와 함께 'AI 로봇사업담당', 'AI 로봇플랫폼담당'을 신설해 로봇 비즈니스에 박차를 가할 예정이다.

고객들에게 차원이 다른 미디어 서비스 제공을 위해 '미디어플랫폼사업본부'를 재편했다. KT 그룹 차원의 미디어 전략을 수립하는 역할과 함께 연구개발 기능을 추가해 고객이 필요로 하는 서비스를 선제적으로 제공한다. 헬스케어·바이오 사업 추진을 위해 디지털&바이오헬스P-TF를 '디지털&바이오헬스사업단'으로 격상시켰다. 부동산 분야에서는 그룹 부동산 사업개발과 투자, 제휴를 위해 '그룹부동산단'을 신설했다.

한편 우정민 KT DS 대표를 전무에서 부사장으로 승진시키고, IT부문장을 함께 맡겼다. 이로써 KT 그룹 IT서비스 역량이 강화되는 것은 물론 DX서비스 제공을 위한 IT인프라 지원이 보다 체계화될 것으로 예상된다.

광역본부 권한 강화…그룹사·女임원 중용

는 안정적인 네트워크 운용과 8대 성장사업 강화와 함께 하루가 다르게 변화하는 고객 눈높이를 만족시키기 위해 고객 관련 조직에 변화를 주었다. 고객의 목소리에 더욱 귀 기울기 위해 고객경험혁신본부가 커스터머부문(고객 영업?서비스 부서)을 선도하도록 했다. 아울러 소비 트렌드 변화에 발맞추고 고객서비스 차별화를 위해 '커스터머 DX사업단'을 신설했다.

2020년 KT는 분산돼 있던 지역 고객 조직과 네트워크 조직을 통합해 6개 광역본부로 출범시켰다. 고객 서비스 혁신과 안정적인 네트워크 운용의 최일선을 맡고 있는 광역본부의 위상과 권한을 강화해 고객만족을 한층 높인다는 목표다. 이번 임원인사를 통해 6명의 광역본부장 모두 전무급으로 보임하고 자율성을 부여했다.

그룹은 2022년 임원인사에서 부사장 4명, 전무 12명이 승진했으며, 상무 24명이 새로 임원이 됐다. 이번 인사는 그룹사 및 광역본부 인재를 발탁하고, 여성 임원을 중용했다는 점이 눈에 띈다.

4명의 부사장 승진자 가운데 2명이 그룹사 임원이다. KT DS 대표인 우정민 부사장은 KT 그룹의 대표적인 IT 전문가로 평가받고 있다. 홍기섭 부사장은 KT 스카이라이프 대외협력총괄 및 HCN 대표를 겸임하며 차별화된 고객서비스 제공을 이끌었다. KT 윤동식 부사장은 Cloud/IDC사업추진실장을 맡아 클라우드 및 IDC 시장확대와 경쟁력 제고에 앞장선다. 서창석 부사장은 네트워크부문장을 맡아 안정적인 통신서비스 제공을 책임진다.

그룹사 임원 승진자는 총 9명으로 지난해(3명)에 비해 3배 수준으로 늘었으며, KT와 그룹사간 활발한 인력 교류로 그룹 차원에 디지코 변화를 추진한다. 광역본부 승진자도 2021년 5명에서 6명으로 늘어났다.

9명의 전무 승진자 가운데 3명이 여성이다. 특히 1974년생인 김채희 전략기획실장은 KT 출신 중 최연소 여성 전무로 발탁됐다. 내년에도 전략기획실장을 맡아 KT 그룹의 경영전략과 사업발굴을 총괄한다. 옥경화 전무는 IT전략본부장을 맡아 IT 전략기획 및 기술개발과 IT전문 인재양성을 주도했다. 이선주 상무는 ESG경영실장으로서 KT 그룹에 ESG경영이 자리잡는데 중추적 역할을 했다.

는 "안정, 고객, 성장 3대 키워드에 바탕을 둔 조직개편을 통해 KT에 대한 신뢰를 높이려고 한다"며 "아울러 고객 눈높이 경영과 차별화된 서비스를 통해 더 나은 미래를 만드는 KT가 되겠다"고 말했다.

다음은 승진자 명단이다.

<부사장 승진>

◆ KT

▶IT부문장 윤동식 ▶전남/전북광역본부장 서창석

◆kt ds

▶대표이사 우정민

◆kt skylife

▶대외협력총괄 및 HCN 대표 홍기섭

<전무 승진>

◆ KT

▶Customer부문 영업본부장 최찬기 ▶Enterprise부문 제안/수행1본부장 김이한 ▶IT부문 IT전략본부장 옥경화 ▶경영기획부문 전략기획실장 김채희 ▶경영기획부문 전략기획실 재원기획담당 조이준 ▶경영지원부문 ESG경영추진실장 이선주 ▶그룹Transformation부문 그룹경영실장 김영우 ▶CEO지원담당 이창호 ▶대구/경북광역본부장 안창용

◆스카이라이프TV

▶대표이사 윤용필

◆kt 커머스

▶대표이사 조창환

◆나스미디어

▶운영총괄 박평권

<상무 승진>

◆ KT

▶Customer부문 미디어플랫폼사업본부 미디어서비스담당 박정호 ▶Customer부문 고객경험혁신본부 O2O사업담당 이병무 ▶Customer부문 업무지원단장 박순하 ▶Enterprise부문 Enterprise전략본부 Enterprise전략담당 허태준 ▶Enterprise부문 Biz사업본부 Core고객담당 이영준 ▶AI/DX융합사업부문 AI Robot사업단장 이상호 ▶네트워크부문 네트워크전략본부 네트워크지원담당 임보헌 ▶네트워크부문 네트워크연구기술본부 액세스망기술담당 구재형 ▶융합기술원 AI연구소 AI Media P-TF Master-PM 윤진현 ▶경영기획부문 전략기획실 경영전략담당 정길성 ▶경영지원부문 그룹인재실 인사담당 이영진 ▶경영지원부문 대외협력실 대외협력P-TF Master-PM 김영술 ▶법무실 법무P-TF Master-PM 고준 ▶강북/강원광역본부 강북/강원법인고객본부 북부법인고객1담당 성원제 ▶강남/서부광역본부 서부고객본부 인천지사장 오태성 ▶강남/서부광역본부 강남/서부법인고객본부 컨설팅담당 서기홍 ▶충남/충북광역본부 충남/충북고객본부 영업기획담당 김진철 ▶[재적전출] kt telecop 마케팅부문 마케팅본부장 김영식 ▶[재적전출] kt MOS 북부 경영총괄 김충성 ▶[재적전출] kt investment 대표이사 김지현

◆BC카드

▶마케팅본부장 서거정

◆kt sat

▶기술총괄 최경일

◆kt ds 디지털사업본부장 박장혁

▶지니뮤직 기술혁신본부장 서인욱

<상무보급 승진>

◆ KT ▶강호성 ▶고종철 ▶권세혁 ▶권희준 ▶김동영 ▶김동환 ▶김상욱 ▶김성순 ▶김용철 ▶김은상 ▶김장생 ▶김진광 ▶김현호 ▶남정우 ▶노경필 ▶박기철 ▶박만철 ▶박성식 ▶박세근 ▶박수홍 ▶박훈재 ▶서성진 ▶서은일 ▶신용강 ▶심대만 ▶오택균 ▶우해동 ▶유경아 ▶유경탁 ▶윤현종 ▶이경로 ▶이동철 ▶이명헌 ▶이봉규 ▶이영석 ▶이인욱 ▶이재익 ▶이철호 ▶임건호 ▶전명준 ▶정제민 ▶조성빈 ▶천길성 ▶최민범 ▶최영 ▶한수경 ▶홍미정 ▶홍진기 ▶Senior Meister 김낙현 ▶Senior Meister 김희경

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr