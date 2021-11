[아시아경제 지연진 기자] SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 29,900 전일대비 450 등락률 +1.53% 거래량 21,812 전일가 29,450 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] SK디앤디, 자세히 보면 예쁘다[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close 는 12일 임시주주총회을 열고 가구사업 부문을 분할해 디앤디리빙솔루션 분을 신설하는 분할계획서가 원안대로 승인됐다고 12일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr