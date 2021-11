윤석열 "北 위협 방치…주종관계 전락한 남북 관계 정상화"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 12일 서울외신기자클럽 초청 기자간담회에서 취임 후 "주종관계로 전락한 남북관계를 정상화 시키겠다"고 밝혔다.

윤 후보는 이날 한국프레스센터에서 열린 외신기자간담회에서 "그동안 북한 위협을 방치하고 우리의 안보 태세만 약화하는 조치들이 이어졌다"며 이처럼 밝혔다.

그는 "한국형 미사일방어망체계를 촘촘히 하면서 한미 확장 억제력을 확충해 북한의 핵 미사일 능력을 무력화 하겠다"면서 "북한의 비핵화를 위한 국제공조를 주도하겠다"고 강조했다. 이어 "북한 지도부가 결단만 내린다면 비핵화 진전에 따른 경제지원과 협력사업을 가동하고 동시에 '남북공동경제발전계획'을 추진할 것"이라고 덧붙였다.

중국과 관계는 "상호 존중의 새로운 협력시대를 열겠다"고 했다. 윤 후보는 "정경분리와 공동이익의 원칙에 입각해 양국 간 대화를 지속하고 협력을 확대하겠다"면서 "고위급 전략대화를 정례화 해 북한 문제를 포함한 한중 양국 간 현안과 잠재적 갈등요인을 관리하고 협력의 공간을 확대해나겠다"고 강조했다.

한일 간에는 '김대중-오부치 선언 2.0시대'를 열겠다며 "과거사 문제, 경제협력, 안보협력 의제를 망라한 포괄적 해법을 모색하겠다"고 말했다.

