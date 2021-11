경남도, '지역 균형 뉴딜' 마중물로 최대 2000억원 규모 펀드 조성

울산시, 한국수자원공사, 한국벤처투자

'동남권 지역 뉴딜 벤처펀드 조성' 업무협약 체결

민간기관 출자로 우선 1200억원 규모 조성

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도가 지역 균형 뉴딜 촉진을 위해 최대 2000억원 규모의 동남권 벤처펀드를 조성한다. 이는 지역 뉴딜 벤처펀드로는 전국 최대 규모이자 경남도 출자 펀드 중에서도 최대 규모다.

도는 울산시, 한국수자원공사, 한국벤처투자와 함께 '동남권 지역 뉴딜 벤처펀드 조성 업무협약'을 체결했다고 12일 밝혔다.

이날 협약식에는 강성천 중소벤처기업부 차관, 하병필 경남도지사 권한대행, 장수완 울산시 행정부시장, 박재현 한국수자원공사 사장, 이영민 한국벤처투자 대표이사, 김정호(경남 김해시을)·이광재(강원 원주시갑) 국회의원 등이 참석했다.

이번 펀드 조성은 지난해 11월 중기부가 발표한 '지역 균형 뉴딜 촉진을 위한 지역혁신 중소기업 육성방안'의 하나로, 부산시, 충청권에 이어 전국 세 번째다.

협약에 따라 참여기관들은 모펀드를 만들고, 민간기관의 출자를 받아 우선 1200억원 규모의 자펀드를 조성한 뒤 향후 투자 추이 등 시장 상황에 따라 최대 2000억원까지 확대할 계획이다.

조성된 펀드는 경남·울산에 있는 중소·벤처 기업과 규제자유특구 기업, 물 산업 등 4차 산업혁명 분야 기업에 중점적으로 투자할 계획이다.

도는 울산과의 공동 출자를 통해 양측 동일 산업분야인 친환경조선, 미래 모빌리티, 수소산업 등의 육성에 시너지 효과가 클 것으로 기대한다.

뿐만 아니라 수자원공사의 참여를 통해 수자원공사의 '스마트워터시티' 조성과 관련된 자율주행, 재생에너지, 스마트시티 등 4차 산업 전 분야의 기업 육성에도 탄력을 받을 것으로 예상된다.

하 권한대행은 "동남권 지역 뉴딜 벤처펀드가 성공적으로 운영돼 수도권 집중을 극복하고 대한민국 균형발전의 씨앗이 되기를 기대한다"고 말했다.

