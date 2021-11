신안군, 한국조류학회와 업무협약 체결

세계유산 신안 갯벌의 철새 서식지 보전을 위한 상호협력



[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)이 지난 11일 증도에서 ㈔한국조류학회(회장 채희영)와 ‘세계유산 신안 갯벌의 철새 서식지 보전 상호협력을 위한 신안군·한국조류학회 업무협약’을 체결했다.

주요 내용은 신안 갯벌의 생물다양성 발굴 및 지속할 수 있는 보전·활용을 위한 네트워크 구축, 국내·외 조류조사 및 연구 개발 등 공동연구 과제 발굴, 학술회의 등의 공동 개최를 통한 정보 교류, 조류 서식지인 세계자연유산 보전에 대한 대국민 인식 제고 등 양 기관의 발전을 위해 상호 협력하기로 했다.

신안 갯벌이 포함된 ‘한국의 갯벌(Korean Tidal Flat, Getbol)’은 지난 7월 26일 제44차 세계유산위원회에서 유네스코 세계자연유산에 등재 결정됐다.

한국의 갯벌 중 신안 갯벌은 전체 유산구역의 약 85%로 가장 넓은 면적(1100.86㎢)을 가지고 있다.

또한, 협약식 이후 12일에는 신안 갯벌의 세계자연유산 등재를 기념해 한국조류학회 학술대회를 공동으로 개최했다. 조류학회 회원 50여명이 참석해 최근 국내 조류학의 연구 동향 등 15개 주제를 발표하고 토론하는 시간을 가졌다.

박우량 군수는 “신안 갯벌은 국내를 대표하는 갯벌에서 이제는 세계를 대표하는 갯벌이 됐다”면서 “이번 업무협약을 통해 신안 갯벌의 지속할 수 있는 보전과 이용을 위한 노력의 출발점이라는 점에서 중요한 의미가 있으며, 체계적인 관리와 홍보를 통해 세계자연유산으로서의 신안 갯벌의 가치를 지키는 일에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr