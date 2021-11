[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시의회 정섬길(서신동) 의원이 2021년 하반기 재능나눔 공헌대상 시상식에서 대상을 수상했다.

정 의원은 지난 10일 열린 (사)한국재능기부협회가 주관한 시상식에서 다양한 재능을 사회 각계각층에 지원해 국가 경쟁력 향상을 도모했다는 공로를 인정받았다.

정 의원은 “본인의 재능을 기부 문화를 통해 사회 곳곳에 전달하는 것은 의원으로서 기본적인 자세”라며 “앞으로 우리 사회 발전을 위해 소외된 곳에 더욱 관심을 가지는 자세를 갖고 의정 활동에 임하겠다”고 말했다.

