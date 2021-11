[아시아경제 박지환 기자] 12일 에스디바이오센서 에스디바이오센서 137310 | 코스피 증권정보 현재가 49,400 전일대비 5,000 등락률 +11.26% 거래량 1,073,511 전일가 44,400 2021.11.12 09:44 장중(20분지연) 관련기사 에스디바이오센서, 브라질 Eco Diagnostica 지분 100% 취득'폭풍성장' 제약·바이오… 너도나도 '1조 클럽'[종목속으로]주가 수난 SD바이오센서 '위드 코로나'돼도...개도국 진단키트 수요 확대 close 주가가 강세다. MSCI(모건스탠리캐피탈인터내셔널) 지수 편입 소식이 영향을 준 것으로 보인다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시14분 기준 에스디바이오센서는 전 거래일 대비 4400원 (9.91%) 오른 4만8800원에 거래 중이다. MSCI 지수 편입 확정 소식이 투자심리에 긍정적으로 작용한 것으로 풀이된다. MSCI 지수에 편입되는 종목은 지수를 추종하는 패시브 자금이 유입돼 통상 주가에 긍정적으로 작용한다.

신한금융투자에 따르면 MSCI 반기 리뷰 결과 6종목이 편입되고 3종목이 편출됐다. MSCI 코리아 지수 편입종목은 크래프톤, 엘앤에프, F&F, 카카오게임즈, 일진머티리얼즈, 에스디바이오센서 등 6개다. 반면 MSCI 코리아 지수 제외 종목은 대우조선해양, 신세계, 휠라홀딩스다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr