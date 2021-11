고민정 "윤석열, 박근혜처럼 꼭두각시 대통령 될까 우려스럽다"

"尹, 10건이 넘는 사건에 연루…왜 부끄러움은 국민의 몫인가"

[아시아경제 박현주 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 윤석열 국민의힘 대선 후보를 겨냥해 "박근혜 전 대통령처럼 꼭두각시 대통령이 탄생할까 우려스럽다"라고 말했다.

고 의원은 11일 국회 본회의에서 5분 자유발언을 통해 "정치 경험이 없는 윤 후보는 담벼락에 깔려 죽더라도 결국 상황에 기댈 수밖에 없을 것이라고 본다"며 "또 다시 최순실, 박근혜 전 대통령처럼 꼭두각시 대통령이 탄생할까 우려스럽다. 왜 늘 그런 부끄러움은 국민의 몫이어야 하는가"라고 직격했다.

그러면서 고 의원은 윤 후보를 둘러싼 각종 의혹을 언급했다. 그는 "윤 후보는 본인뿐만 아니라 부인 김건희 씨, 장모까지 10건이 넘는 사건에 연루돼 있다"며 "든든한 검사 사위, 이제는 미래의 권력을 움켜쥘 사위가 있어서 그런 것이냐"라고 꼬집었다.

이어 "법의 처벌을 무시하는 행위를 보면 전두환 군부정권 당시 가족의 흑역사가 떠오른다"며 "정치권에서 황제 놀이하는 윤석열, 본인 수사만 정당하다고 말하는 윤석열, 보수를 궤멸시키는 데 앞장서면서 이제 와 보수라고 자처하는 윤석열"이라고 비판했다.

고 의원은 "윤 후보는 비리로 똘똘 뭉친 본인 가족부터 살펴봐야 한다"며 "그래도 (대통령이) 정 하고 싶다면 뒤로 숨지 말고 정정당당하게 정책과 비전으로 나서시기를 바란다"라고 덧붙였다.

